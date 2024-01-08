何詩蓓1月20日見面會附報名連結 須注意一細節非先到先得︱游泳
撰文：威廉神
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「香港飛魚」何詩蓓將在1月20日（周六）下午舉行見面會，當中包括個人分享、問答及簽名環節，活動免費參與，喜歡何詩蓓的朋友不要錯過。
何詩蓓見面會報名連結：https://www.arena.hk/form/haughey
何詩蓓見面會詳情
日期：2024年1月20日（周六）
時間：下午1時45分至下午3時30分
地點：拔萃男書院
內容：何詩蓓個人分享、問答及簽名環節（每位出席者可獲限定紀念品一份）
費用：全免
語言：廣東話
*截止報名：2024年1月14日（周日）
游泳品牌arena為何詩蓓舉辦「Swim To Dream 何詩蓓見面會」，Siobhán將分享她的成長故事及在游泳界取得非凡成就的心路歷程。
有興趣的朋友可立即報名，當中需要提供個人資料並回答兩條問題：「為什麼想參與何詩蓓見面會活動？」及「如果能夠參與何詩蓓見面會活動，您有甚麼問題想問何詩蓓？」
須注意的是，主辦方列明：「如報名人數過多，主辦方將優先選出提交最有心思答案的報名者」，因此活動報名並非先到先得，而是講求答案用心程度，有意報名人士敬請留意。活動在1月14日（周日）下午11時59分截止報名。
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