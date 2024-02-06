澗王之王濕地防跣聞名山界　鍾建民開發自家品牌澗鞋迎合香港所需

講到旺角的山鞋店，由攀山家鍾建民創立的沙木尼登山用品鞋種齊全，產品包括越野跑鞋、行山鞋、攀石鞋、澗鞋「澗王之王」。鍾建民表示山鞋是消耗品，為戶外用品的重要市場，賣鞋佔全店接近一半生意。

澗王之王聞名香港山界，可說是行澗的重要裝備，這款鞋就算在濕滑石面也有不俗的抗滑力，方便行澗人士在石上行走甚至跳躍。鍾建民分享幾年前Five Ten停售後，與韓國的鞋廠合作生產適合香港山澗環境的澗王之王。對於這款鞋被指易甩底，他表示一直想辦法改善這問題。



鍾建民的攀山用品店出售各類山鞋，由到外國爬雪山的爬山鞋，到普通行山、跑山鞋都有，還有攀岩抱石用的攀石鞋。（顏銘輝攝）

走進這間超過5000呎的攀山用品店，約三分一舖面用來賣鞋。擺在最近門口的是自家品牌澗王之王，接着是鞋量及種類最多的La Sportiva，之後有一面牆是以高筒行山鞋為主的Asolo，另一面則是Altra及Topo的越野跑鞋，最盡頭則是不同品牌的攀石鞋。

店舖約三分一地方用來賣鞋。訪問當日是閒日的下午，期間都有不少客人上來試鞋買鞋。（顏銘輝攝）

在油麻地、旺角開設攀山裝備店35年的鍾建民表示，目前賣鞋佔了全店接近一半的生意。他向記者分享不同鞋款的市場狀況，攀石鞋在疫情時增長最快，因為很多人去抱石館玩；攀高山的爬山鞋銷量停滯，因為港人在封關時無法到外地攀山；香港人行山喜歡低筒鞋多於高筒鞋，所以La Sportiva的越野跑鞋比Asolo的行山鞋受歡迎。

Asolo的行山鞋以高筒為主，但香港人大多不喜歡穿高筒。（顏銘輝攝）

雖然疫情期間多人行山露營，但鍾建民表示行山及露營用品的銷路並非想像中那樣好。（顏銘輝攝）

行山鞋壽命短 「3年賣唔出就好頭痛」

鍾建民說：「無可否認，賣鞋銷量係快過、多過其他產品，因為每個人都要著鞋。你買一件衫、防水褸，可能著5、6年都不會轉，但鞋會消耗同爛，所以喺戶外產品入面，鞋係一個好重要的市場。不過問題係，賣鞋需要存貨同埋有一個時限。」

他解釋鞋放得耐，鞋底的膠會硬化，很容易爛。他說：「攀石鞋冇呢個問題，主要係講行山鞋、跑山鞋，呢啲鞋嘅壽命好短，如果3年都賣唔出，你就好頭痛。」

如果要選店中最具代表性的山鞋，肯定是澗王之王。（顏銘輝攝）

因沒有Five Ten而誕生的澗王之王

在沙木尼有售的山鞋中，記者對澗王之王的故事最好奇。在香港山界，以前常說行澗要著Five Ten，現在就變成著澗王之王，而這兩個品牌都與鍾建民有關。

因為鞋底物料，Five Ten在濕石面也能抓地，深受本地行澗人士歡迎。鍾建民說：「我哋以前代理Five Ten，佢個膠喺濕嘅地方特別啜，佢仲會造攀石鞋、單車鞋。後嚟佢就賣咗畀adidas，所以之後Five Ten就冇咗。我諗係2017、18年左右，adidas話唔再生產同出口，佢要終止個（代理）合約。我哋唔太清楚adidas同Five Ten點，但adidas話唔想做咁多Five Ten嘅生意。」

記者發現店內有一些Five Ten鞋盒堆積如山，鍾建民表示那些是Five Ten攀石鞋，並非行澗用的，而且都已經是貨尾，之後不會再翻貨。（顏銘輝攝）

沒有Five Ten後，有什麼鞋可以取代來行澗？鍾建民憶述：「啲客嗰陣成日都問，點解Five Ten冇咗？有咩辦法？」在2018年，他發現另一間公司有Five Ten那款鞋底物料及技術，所以他聯絡那間公司，合作造鞋。

鍾建民指澗王之王的鞋底物料在濕石面上也啜地。（顏銘輝攝）

澗王之王為香港行澗而設計

他說：「我同呢個韓國人傾，用佢隻膠去造對鞋，我哋叫佢做澗王之王，等香港嘅朋友可以安全咁行澗，減低意外。試過有朋友綁住繃帶過嚟買鞋，因為佢跌親。如果你著普通跑山鞋，個膠一濕就會容易跣。」

考慮到行澗人士經常會踩進水中，所以鍾建民設計澗王之王時，不選用皮作鞋面，而用輕身快乾的尼龍，以疏水為先，完全不防水。因為澗道的地形環境多石，所以這對鞋的鞋底偏硬，鞋頭亦有保護。在香港行澗，通常出澗後都要行山路，如果穿澗王之王就不用再換鞋，直接穿著來行山也沒有問題。

鍾建民認為澗王之王是一件成功的產品。（顏銘輝攝）

最大弱點易甩底 「會想辦法再做好啲」

投產6年，鍾建民認為澗王之王是一對成功的鞋，由最初只有一兩隻沉實的顏色，到如今有多種顏色，例如黃、紅、橙。他也想不到山友原來也喜歡這些鮮艷的顏色。「我諗你去行石澗，有一半人都係著澗王。」他說：「我覺得呢對鞋都算成功，雖然唔係話好緊要，但都喺行山界建立咗一件好有特色嘅嘢。」

不過，澗王之王亦有一個人所共知的弱點，就是較易甩鞋底。鍾建民也承認由Five Ten到澗王都有這個問題，因為這種鞋底物料很難被膠水黏得很實，他也不清楚箇中原理，二來行澗鞋時而日曬，時而濕水，鞋底物料較易冷縮熱脹。他表示一直與廠商研究解決方法，例如已在鞋頭加上縫線，「到而家都唔係全部解決晒，我哋會想辦法再做好啲」。

鍾建民也知道澗王之王較易甩底，所以跟廠商商討後，在鞋頭加上縫線，他表示會繼續想辦法改善這個問題。（顏銘輝攝）

越野跑鞋方面，鍾建民的攀山用品店主要出售La Sportiva、 Altra及Topo，其中前者是他代理的，所以La Sportiva的鞋特別多款式。鍾建民認為La Sportiva的風格與Altra及Topo不同，後兩者的鞋底較厚，適合腳型較闊的人士，他會因應顧客不同需要去推介產品。他覺得穿La Sportiva幾舒服，他說：「我自己覺得對鞋太厚的話，穩定性冇咁好。」

鍾建民認為去年HOKA大劈價影響了整個賣運動鞋的行業。（顏銘輝攝）

鍾建民現在是意大利品牌La Sportiva的代理，所以店內最多這個品牌的鞋。（顏銘輝攝）

HOKA劈價影響整個行業

去年香港跑鞋及山鞋市場經歷HOKA劈價的衝擊，鍾建民亦感受到其影響，「好在我哋冇賣呢個牌子嘅嘢，但對整個行業都好大影響」。他批評之前HOKA的代理：「佢哋個代理商、甚至公司政策做得非常差，影響到整個市場，整到所有賣呢啲鞋嘅人……但無可否認，做生意係咁，人哋啲貨平過你，冇得講。」