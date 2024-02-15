游泳世錦賽｜HOY TV免費直播齊見證何詩蓓出戰100自　力爭第二金

撰文：吳慕兒
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何詩蓓（Siobhan）在今屆長池世界游泳錦標賽已獲得1金1銅，她贏得200米自由泳冠軍後，轉戰100米自由泳，順利以總成績第3名晉身準決賽。HOY TV直播今屆賽事，今晚深夜一起再次見證「香港飛魚」的風采。

世界游泳錦標賽直播
今晚（15日）11時30分　HOY TV 77台直播

長池世界游泳錦標賽︱何詩蓓在200米自由泳贏得金牌，首度獲得世界冠軍名銜。（Getty Images）

港將今晚深夜賽程：
12時16分　何詩蓓　女子100米自由泳準決賽
12時50分　趙浩俊　男子200米蛙泳準決賽

何詩蓓周四下午轉戰100米自由泳，在第9組壓軸出場，以53.70秒首名觸池，並以總成績第3名躋身準決賽，今晚深夜12時16分再度登場。

周四凌晨她在200自封后，首嚐世界冠軍滋味，日前她在非主項的100米蛙泳摘下一面銅牌。去年的100自銀牌，令Siobhan成為歷來首位踏上長池世錦賽頒獎台的港將，今年更上層樓，當上香港首位游泳長池世界冠軍，繼續開創歷史新一頁。

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繼200米自由泳後，何詩蓓力爭100米自由泳的金牌。（Getty Images）

何詩蓓去年在福岡失落200自獎牌，但在100自獲得銀牌。上屆冠軍是澳洲新星奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），時間52.16秒，何詩蓓以52.49秒得第二名，季軍是荷蘭的史甸貝根（Marrit Steenbergen）。

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趙浩俊在男子200米蛙泳殺入準決賽。（資料圖片／林靄怡攝）

今晚深夜出賽的港將還有另一位，「香港蛙王」趙浩俊（Adam Chillingworth）在200米蛙泳初賽游出2分11.98秒，與個人最佳時間 2分11.31秒相差0.67秒。他在小組得第4名，總成績第11名晉級準決賽。

趙浩俊今晚深夜12時50分會在準決賽第2組登場，並在第7泳道出戰，力爭打入前8名，首度晉身決賽。

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