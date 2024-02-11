伍健：無球會就無港隊　冀港超延續亞洲盃關注度　周緣德或離傑志

傑志戰至加時下半場，憑上屆香港足球先生明加索夫的入球險勝東方，拿下今季首個大賽錦標——高級組銀牌。

會長伍健希望，球迷能將亞洲盃時對港足的關注度投放至港超聯，又透露陣中守衛周緣德或會離隊。



傑志會長伍健受訪時表示，賽後曾跟東方體育會副主席游永強聊天，恭賀對方培育出一班不錯的年青球員，認為球隊勝出只因臨場發揮較佳，「今場兩隊都盡了力，大家都有掌握得好的比賽時段，我們有球員忍不住氣犯規，影響了比賽結果。」

對於傑志能否乘勢再拿下港超冠軍，伍健說要「一場一場來」，初時稱「邊有得咁講」的他卻又指「但又可以咁講」，「今場是很好的試金石，球隊有不足、要改善的地方，會再研究。」然而他拒絕向傳媒透露，自己認為球隊的不足之處。

傑志會長伍健。（袁志浩攝）

伍健以「刺激」形容今場決賽，「如果香港足球場場波都咁刺激、咁好、咁多球迷就差唔多」。

他明白上半季球迷焦點都落在港足身上，但希望球迷也明白，球員之所以在港足有表現，是全賴受球會訓練、支薪及保障，「無球會就無香港隊，球員都是在球會訓練，生活及養家，上半季港隊是主角，下半季希望大家關注港超，球員歸隊了，今季戲肉才剛開始。」

傑志第九度贏得高級組銀牌。（鄭子峰攝）

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周緣德或離隊 伍健承認收報價

近日盛傳傑志中堅周緣德有望北上、外流中超河南隊，伍健承認球會在亞洲盃後收到若干球會開價、要求羅致隊內球員，當中包括最有機會成事的周緣德。

他表示一切仍處於初步階段，雙方正在商議之中，「未傾、未動筆，體檢也未做，只是有人表達了意圖，（轉會）不會是明天或後天發生的事。」

周緣德是藍鳥上季三冠王功臣。（袁志浩攝）

周緣德上季幾乎「全勤」，並為「藍鳥」贏得本地三冠王；上月更隨港足出戰亞洲盃決賽周，在三場分組賽中均正選上陣。他沒有正面回應轉會消息，強調自己十分感激傑志的幫忙，「球隊想我留下，我們再看看吧，我很尊重傑志及Mr. Ken（伍健）為我做的一切，希望事件會以好的方式完結。」

周緣德認為金錢在當下並非最重要，「我一直希望挑戰自己，往更高水平的地方進發，現在25歲了，差不多踏入黃金期，我想推動自己繼續進步，繼續幫香港隊。」