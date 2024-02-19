游泳世錦賽｜19歲美國甜心背泳全制霸　彌補上年失資格遺憾

上年福岡世界游泳錦標賽中，澳洲的麥姬昂（Kaylee McKeown）連贏女子50米﹑100米及200米背泳的金牌，但這名「背泳專家」今年世錦賽避戰，變成「美國甜心」克萊爾居臣（Claire Curzan）的表演舞台。

年僅19歲的居臣，3面女子背泳金牌全掃，加上100蝶的銀牌及接力的1金1銅，居臣成為今年世錦賽的最佳女泳手。



因為巴黎奧運，不少好手皆棄戰今年的多哈長池世錦賽，上年世錦賽橫掃3金的「背泳專家」麥姬昂放棄衛冕，造就了美國新星克萊爾居臣的彈起。

居臣先以58.29秒稱霸100米背泳，兩日後轉戰50背決賽，以0.02秒之差險勝澳洲的安達臣（Iona Anderson）奪金，最後在200米背泳以2分05.77秒順利奪冠，完美制霸今年世錦賽的女子背泳，她在3項決賽全數造出個人最佳的時間，亦是首度贏得個人世界冠軍殊榮。

克萊爾居臣在今年世錦賽女子背泳全制霸。（Getty Images）

居臣在今年的世錦賽大豐收，除了背泳，她更在女子100米蝶泳摘銀，加上4X100米自由泳混合接力及混合泳4X100米混合接力的1金1銅，居臣今屆掃走4金1銀1銅，同時獲選為今屆世錦賽最佳女泳手。

居臣獲選今年世錦賽最佳女泳手。（X截圖）

上年因病錯過世錦賽 多哈強勢回歸

克萊爾居臣3歲開始習泳，直至10歲，她從舞蹈與游泳之間二選一，其後專心游泳，居臣在游泳的戰績愈來愈亮眼，不斷打破美國的青年紀錄，成為美國泳壇的一顆亮眼新星，她更成功取得東京奧運資格，在100米蝶泳取得第5名，並獲得女子4X100米混合接力的銀牌。2022年的布達佩斯世錦賽，居臣在100米背泳摘銅，亦是她首面世錦賽個人獎牌。

居臣戰績穩步上揚，上年卻無緣參加福岡世錦賽。2023年6月，就讀史丹福大學的居臣在完成考試後發燒又發冷，她不單止無法參與訓練，她更需要留院治理。雖然居臣趕及參加選拔賽，但入院已經打亂了她的備戰計劃，最終未能取得世錦賽資格。

上年因病無法取得世錦賽資格，居臣今年強勢回歸。（Getty Images）

半年過後，居臣強勢回歸，不止返回世錦賽賽場，更加成為大贏家，一而再在頒獎台上露出甜美的笑容，這名美國游泳新星希望在巴黎奧運頒獎台再展笑容，「上年無法參賽令我非常難過，如今我回來了，我對成績感到十分高興。我認為自己已經準備好出戰奧運會，我急不及待在奧運大展身手。」

居臣希望在奧運頒獎台再展甜美笑容。（Getty Images）