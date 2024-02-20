劍擊亞青賽｜港隊同日掃兩金一銅　少年組男花女佩齊奪冠

在巴林舉行的亞洲青少年劍擊錦標賽，經歷3日賽事後，港隊奪得1金3銅。今日（20日）最後一天上演少年組賽事，港隊的男子花劍、女子佩劍及女子重劍隊分途出擊，3隊全數打入4強，穩奪3面獎牌。港隊男花及女佩愈戰愈勇，決賽力克中國及韓國，攜手奪冠，而女子重劍隊則摘下一面銅牌，港隊同日掃走2金1銅。



男子花劍吐烏氣奪冠

港隊男子花劍的林浩朗、甘卓桁與陸浚諾在少年組個人賽與獎牌擦身而過，今日夥拍何承謙轉戰團體賽，以頭號種子身份再衝獎牌。港隊首圈輪空後，先後大勝卡塔爾及新加坡，然後在4強鬥韓國，早段領先20：5，建立極佳的優勢，結果以45：28再下一城。

港隊男花4強淘汰韓國隊入決賽。（香港劍擊總會圖片）

港隊在決賽與中國隊爭冠，港隊大部分時間佔優，但中國隊其後力追，更在第8局曾經反超前1分，幸好甘卓桁頂住壓力，隨即連取3分保住領先，加上「守尾門」的林浩朗打出5：1，港隊有驚無險地以45：39力克中國隊，贏得少年組男子花劍團體金牌，亦是相隔2年再稱霸。

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港隊少年組男子花劍隊：陸浚諾、何承謙、甘卓桁、林浩朗（由左至右）。（香港劍擊總會圖片）

港隊女子佩劍相隔6年再稱霸

港隊女子佩劍同樣以頭號種子身份出戰，由個人賽銅牌得主曾悅澄、吳羿霖、莊凱欣及薛雅致組成的港隊，首圈輪空後未受挑戰，連贏中華台北及新加坡，坐銀望金。港隊與韓國隊碰頭，中段拉開5分差距後，韓國隊未能收窄分差，結果巧合地同樣以45：39勝出，自2018年後再度贏得亞青女佩少年組團體金牌。

由吳羿霖、曾悅澄、薛雅致及莊凱欣（由左至右）組成的女子佩劍隊，為港隊贏得今日第二金。（香港劍擊總會圖片）

女子重劍方面，由吳琬琳、吳海諦、邱瑞瑩及羅阡滺合組的港隊被列為合力出戰女重團體賽，被列為5號種子，淘汰黎巴嫩及中華台北後躋身4強。與哈薩克爭入決賽，港隊今仗表現不失禮，即使在落後的情況下亦一度追平，最後一局上陣的吳琬琳更曾39：39平手，惜未能乘勢反勝，最終以41：45落敗，為港隊增添一面銅牌。

港隊在亞青賽少年組最後一日大豐收，勇奪2金1銅，合共掃走3金4銅，而青年組賽事將在明日緊接上演，率先舉行男子佩劍、男子重劍及女子花劍的個人賽。