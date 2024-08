巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　8.30硬地滾球、射箭、游泳、羽毛球

巴黎殘疾人奧運會(巴黎殘奧)周三深夜已開幕,香港隊共派出23名運動員參加8個項目,本文會每日更新港隊當日賽程。



巴黎殘奧2024香港運動員名單|免費直播、賽程、項目、分級一覽

8月30日賽程

(以下均為香港時間,深夜即翌日凌晨)

硬地滾球

下午4:30 BC4級男子個人賽外圍賽D組 梁育榮 Vs 鄭遠森(中國)

晚上8:00 BC3級女子個人賽外圍賽B組 何宛淇 Vs Evani Calado(巴西)

晚上11:00 BC4級女子個人賽外圍賽C組 張沅 Vs Nuanchan Phonsila(泰國)

深夜2:30 BC1級男子個人賽外圍賽D組 龍子健 Vs Lance Cryderman(加拿大)

深夜2:30 BC2級女子個人賽外圍賽B組 楊曉林 Vs Rebeca Duarte(薩爾瓦多)

深夜3:40 BC3級男子個人賽外圍賽B組 謝德樺 Vs Adam Peska(捷克)

巴黎殘奧硬地滾球香港代表成員。(黃浩謙攝)

射箭

晚上11:29 男子個人複合弓公開組1/16淘汰賽 危家銓 Vs Jere Forsberg(芬蘭)

危家銓在巴黎作最後準備。(中國香港殘疾人奧委會提供)

羽毛球

下午4:30或之後 男子WH2單打D組 陳浩源 Vs Jamie Aranguiz(智利)

晚上11:20或之後 男子SH6單打A組 朱文佳 Vs Sivarajan Solaimalai(印度)

陳浩源第二度出戰殘奧。(黃浩謙攝)

游泳

下午4:15 SM6女子200米混合泳初賽 吳卓恩(第一組)

深夜0:00 SM6女子200米混合泳決賽 吳卓恩(如晉級)