巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　8.30硬地滾球、射箭、游泳、羽毛球

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。



巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

8月30日賽程

（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）

硬地滾球

下午4:30 BC4級男子個人賽外圍賽D組 梁育榮 Vs 鄭遠森（中國）

晚上8:00 BC3級女子個人賽外圍賽B組 何宛淇 Vs Evani Calado（巴西）

晚上11:00 BC4級女子個人賽外圍賽C組 張沅 Vs Nuanchan Phonsila（泰國）

深夜2:30 BC1級男子個人賽外圍賽D組 龍子健 Vs Lance Cryderman（加拿大）

深夜2:30 BC2級女子個人賽外圍賽B組 楊曉林 Vs Rebeca Duarte（薩爾瓦多）

深夜3:40 BC3級男子個人賽外圍賽B組 謝德樺 Vs Adam Peska（捷克）

巴黎殘奧硬地滾球香港代表成員。（黃浩謙攝）

射箭

晚上11:29 男子個人複合弓公開組1/16淘汰賽 危家銓 Vs Jere Forsberg（芬蘭）

危家銓在巴黎作最後準備。（中國香港殘疾人奧委會提供）

羽毛球

下午4:30或之後 男子WH2單打D組 陳浩源 Vs Jamie Aranguiz（智利）

晚上11:20或之後 男子SH6單打A組 朱文佳 Vs Sivarajan Solaimalai（印度）

陳浩源第二度出戰殘奧。（黃浩謙攝）

游泳

下午4:15 SM6女子200米混合泳初賽 吳卓恩（第一組）

深夜0:00 SM6女子200米混合泳決賽 吳卓恩（如晉級）