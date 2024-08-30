巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　8.30硬地滾球、射箭、游泳、羽毛球

撰文：威廉神
出版：更新：

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。

巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

8月30日賽程

（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）

硬地滾球

下午4:30 BC4級男子個人賽外圍賽D組　梁育榮 Vs 鄭遠森（中國）
晚上8:00 BC3級女子個人賽外圍賽B組　何宛淇 Vs Evani Calado（巴西）
晚上11:00　BC4級女子個人賽外圍賽C組　張沅 Vs Nuanchan Phonsila（泰國）
深夜2:30　BC1級男子個人賽外圍賽D組　龍子健 Vs Lance Cryderman（加拿大）
深夜2:30　BC2級女子個人賽外圍賽B組　楊曉林 Vs Rebeca Duarte（薩爾瓦多）
深夜3:40　BC3級男子個人賽外圍賽B組　謝德樺 Vs Adam Peska（捷克）

巴黎殘奧硬地滾球香港代表成員。（黃浩謙攝）

射箭

晚上11:29　男子個人複合弓公開組1/16淘汰賽　危家銓 Vs Jere Forsberg（芬蘭）

危家銓在巴黎作最後準備。（中國香港殘疾人奧委會提供）

羽毛球

下午4:30或之後　男子WH2單打D組　陳浩源 Vs Jamie Aranguiz（智利）
晚上11:20或之後　男子SH6單打A組　朱文佳 Vs Sivarajan Solaimalai（印度）

陳浩源第二度出戰殘奧。（黃浩謙攝）

游泳

下午4:15　SM6女子200米混合泳初賽　吳卓恩（第一組）
深夜0:00　SM6女子200米混合泳決賽　吳卓恩（如晉級）

吳卓恩是巴黎殘奧香港代表團中年紀最小的一位，她年僅14歲。（黃浩謙攝）
韓國羽毛球公開賽｜盧善恩直落兩局挫山口茜　世界排名相差42位韋斯活任港足新帥　曼聯青訓曾掌阿富汗　近四份工均做不夠一年車路士轉會市場極限操作　一次過買入辛祖東尼奧森尼漢︱英超轉會西甲︱奧莫終能註冊後備上陣　夢幻地標戰領巴塞反勝毋負10年等待巴黎殘奧︱奧運五環紋身解禁　運動員不再受這原因被取消資格巴黎殘奧｜香港隊累積131獎牌　余翠怡7金最威風　教練更是大贏家巴黎殘奧2024開幕禮懶人包　一文睇清時間地點內容及免費直播渠道根度簡離開巴塞充滿愛　放棄人工助球會解困　碧基致敬：永恆傳奇碧咸感人影片紀念見艾歷臣「最後一面」　英格蘭名宿齊悼念老帥英超轉會｜費達歷高基艾沙遭祖雲達斯棄用　即將低價投利物浦
殘疾奧運
巴黎殘奧
港隊戰報
奧運
巴黎奧運
羽毛球
香港運動員