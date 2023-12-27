許佳玲遭8刀捅死｜疑兇出庭照片曝光　罪成或面臨死刑

26歲馬來西亞駐唱女歌手許佳玲，18日遭44歲男粉絲連捅8刀殺害。由於兇嫌手段兇殘，案件震驚馬國社會。



檢方12月27日控告兇嫌謀殺罪。若罪名成立，他可能面臨絞刑或30至40年的有期徒刑。

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綜合外媒報道，準備結婚的歌手許佳玲，因為不堪44歲男粉絲邱春興2年來死纏爛打，18日中午同意與他外出用餐，卻不幸遭對方連捅8刀殺害。

據報導，兩人用餐時並無異樣，但在離開餐廳之際疑似發生爭執，使邱男動了殺意。警方目前仍在調查他的犯案動機。

檢方今日指出，邱男的行為已觸犯《刑法》第302條的謀殺罪。若罪名成立，根據修訂條文，被告可判絞刑、或不少於30年、不超過40年的有期徒刑。

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此外，若法官沒判死刑，還必須另加不少於12下的鞭刑。法院宣布將於2024年3月1日審理此案。

報導指出，邱男是一名水果小販。他今天身穿黑色T恤與七分褲，在警方扣押下現身地方法院。押送過程中，他全程低著頭，表情落寞。

邱男家屬未出庭旁聽案件審訊，但許佳玲的家人和男友劉宇陽，皆抵達巴生法庭關注案情最新發展。

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