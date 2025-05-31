捷運最美風景線 台中女工人坐地讀書寫筆記 畫面引13萬人動容
撰文：TVBS新聞網
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認真的背影讓人動容！
台灣補教名師李威立日前搭台中捷運，發現一名疑似剛下班的女工人蹲坐在車廂，似乎是為了準備考試，低著頭認真讀書，畫面讓他深受感動，更吸引13萬人朝聖。
李威立在臉書曬出一張照片表示，最初並無注意到她，只覺得是一個辛苦工作後的人，衣服有些工作後的痕跡，坐在摺疊好的推車上，甚至安全帽都還戴在頭上，他認為，
「那又如何呢？有一技之長可以自食其力的人，都值得尊敬」
直到後來，他才發現對方在努力讀書，並用鉛筆積極整理重點，且字跡相當工整，
「現在正在看的部分是沈括的夢溪筆談，剛剛往前翻還看到蒲松齡。雖然不知道他是要準備什麼考試，但是認真的背影，真的令人動容，祝妳考試順利。」
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貼文吸引13萬人按讚，並稱讚女工人的勤奮，
「我在台中捷運有看過她，那時候她在讀英文」
「加油，堅持的人終會勝利」
「工作就夠累了，能在下班後還有精力讀書真的很不簡單」
「勞動是她的工作而已 ， 精神層面可能勝過整台列車七成以上」
「認真的女人最美麗，在艱困的環境下還能這麼努力真不容易」
「好讓人敬佩，真心希望她一切都順順利利」
「這樣的人，不成功都很難。工地是一個縮小的社會，也是一技之長的園地。厲害且有韌性的女主角」
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