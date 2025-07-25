22歲台男於大馬當街暴斃！死前半裸躺馬路、吃泥土　疑曾被逼吸毒

馬來西亞本月初曾出現離奇的社會案件，有名華裔男子只穿內褲、幾乎全裸地出現在馬路上，接下來還做出一系列脫序動作，包括狂吃泥土、打破車窗和橫躺在馬路中央等，最後更當場暴斃，根據當地警方調查，這名男子的身分被披露為來自台灣的22歲男子彭元亭，體內更被驗出冰毒、大麻等3種毒品反應，疑似是前述脫序行為和暴斃的主因。



《中國報》報道，這起案件發生在7月6日上午11時左右，1名只穿內褲的男子突然出現在馬來西亞雪州蒲種武吉古仔花園（Taman Bukit Kuchai）附近的馬路上，只見他行為脫序、騷擾路人，還橫躺在馬路中央，隨後更趴在草地上吃泥土、砸毀附近車輛的後視鏡與車窗，最後再度橫躺在路中央，接着又突然暴斃，全程被人拍下後上傳網絡。

台灣男生疑因吸毒，於馬來西亞馬路上做出脫序行為：

警方事後證實，根據尿液檢查報告顯示，死者生前曾吸食至少3種毒品，包括冰毒和大麻，案件被列為猝死案調查，如今他的身分被確定為22歲、來自台灣的彭元亭，他不久前才在台灣服役結束，並在沒有告知家人的情況下獨自來到馬來西亞。

消息指出：彭元亭抵達馬來西亞後與1名台灣友人一起生活，但該友人被指控涉嫌沒收彭元亭的護照、甚至強迫他吸毒，彭元亭的家屬不清楚他前往馬來西亞的原因，但期間他們曾多次要求彭元亭的友人歸還護照、讓他回國，但遭到拒絕。

如今彭元亭的家屬知悉噩耗後，已越洋抵達馬來西亞辦理認屍手續，彭元亭的遺體已進行火化，預計之後將骨灰運回台灣安葬。

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