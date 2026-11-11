台灣55歲心臟科名醫猝逝　傳患流感併發心肌炎　病人讚｢有問必答｣

55歲的台灣台中心臟內科名醫、中山醫學大學附設醫院第二深切治療部專任主治醫生莊維元驚傳11月1日猝逝，多名同事、好友紛紛在網絡發文悼念，「撐起整個ICU大樹悄悄倒下」、「想念大莊發的泡麵，再也吃不到了」。對此，中山附醫表示，本院全體同仁深感哀痛與不捨，並向家屬表達誠摯慰問。院方將視家屬需求，提供必要協助與關懷。



中山附醫說明，至於莊維元離世原因及是否接種流感疫苗，涉及個人醫療隱私，對於網絡流傳有關流感併發心肌炎等說法，院方不便臆測或評論。感謝各界關心，也懇請外界尊重家屬隱私。

根據中山附醫官網，莊維元畢業於中山醫學大學醫學系，並取得醫學研究所碩士學位，歷任內科部住院醫生、住院總醫生、心臟內科研究醫生及主治醫生，擔任第二深切治療部專任主治醫生。專長涵蓋高血壓、糖尿病、高血脂、冠狀動脈疾病、心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭，以及心導管介入治療、血管支架置放與心血管重症醫學。長年投入心臟重症照護，成為醫療團隊倚重的核心成員。

莊維元的同事發文追悼，莊維元是「CCU（心臟深切治療部）的台柱」，總能給工作夥伴安定力量；「像是一棵大樹，撐起整個ICU」，卻突然離開。

「想念大莊發的泡麵，再也吃不到了」

「才向你請教肺動脈栓塞，你也回文了，怎麼現在人卻沒了」



也有病患留言：

「想念大莊醫師在診間的笑容」

「有問必答的良醫」



也有網友感嘆：

「醫師照顧病人，自己卻好像過得很不健康」

「安息了，謝謝鞠躬盡瘁照顧我們的你」



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