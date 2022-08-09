捧紅小虎隊帶過鄧麗君　名經紀人宋文善離世　吳奇隆、蘇有朋哀悼

「小虎隊」前經紀人宋文善驚傳病逝，享壽67歲。他上個月才發文透露血壓過高，眼球神經破裂導致出血，如今傳出已於7月31日離世的消息，蘇有朋也透過經紀公司哀悼：「很難過，一路走好。」



宋文善傳出離世噩耗，目前已有不少粉絲湧入他微博哀悼，包括大陸男星張睿（張航睿）留言表示：「宋哥，一路走好！感謝您教我如何成為一名優秀的藝人。」目前已有圈內人收到訃聞，得知他於7月31日病逝的噩耗，包括男星張克帆也收到宋文善妹妹通知，「今年7月31號生日下午，我收到一封簡訊生日賀卡，來自宋文善宋哥的祝福，哪裡想得到，在當天凌晨他過逝了。」

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張克帆是在16歲出道時認識宋哥，「他一直是公司的平面宣傳，3年前有幸能跟他聚首晚餐，離別的時候行動不便的他落淚了，當時我並不知道為何流淚，如今想想，原來竟是～永別。」施易男也悲痛表示：「剛剛得到消息，我入行進開麗時很照顧我的經紀人宋哥宋文善走了！太突然了！好難過！太無常了！」他透露，當年唱片主打歌《愛情高手》也是對方親自幫忙填詞，「謝謝你一直以來的教導、支持和照顧！宋哥一路好走。」

此外，據《中國時報》報道，蘇有朋透過公司表示難過之情，並託人送花致意；吳奇隆目前人在上海，得知噩耗後同樣透過台北開麗公司董事長苗秀麗回應，表示當年在小虎隊出道，都是宋文善一手提拔和照顧3人，近年雖然鮮少聯繫，但對方仍會透過工作人員表達關心，「是個極念舊的老同事、老朋友。」

宋文善7月16日才貼出眼睛出血的照片，當時聽從好友意見奔往北京醫院急症室就醫，「眼科主治醫生說沒太大問題，只是血壓嚇人的接近190，太高、超高引起眼球神經破裂導致出血。」當時醫生囑咐他先停用阿司匹林、調高高血壓藥用量，不少好友就曾紛紛提醒他要注意身體。

宋文善投身娛樂圈近40年，最初透過選秀節目相中吳奇隆、陳志朋、蘇有朋，是「小虎隊」幕後重要推手之一。他2013年也曾感性表示：「727，一個令全天下虎迷永遠難忘的日子。同樣的，我以曾和小虎隊相處共事多年為一生榮耀。儘管時空流轉再遠再久，也永難磨滅吳奇隆陳志朋蘇有朋刻在我心上的永恆記憶！」

此外，宋文善生前也曾帶過鄧麗君、鳳飛飛、劉文正、蔡琴、費玉清等知名巨星，並一手挖掘李威、林佑威、潘瑋柏、黃子佼等人，在娛樂圈地位舉足輕重。2010年推出書籍《永遠的小虎隊》，賣出超過40萬本，之後也將版稅全捐出做公益。

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