73歲「Pokémon阿伯」驚傳中風　手機只剩25部：有多少就玩多少

以騎腳踏車、頂著最多72支手機捉小精靈的「寶可夢（Pokémon，舊稱「寵物小精靈」）阿伯」陳三元（陳清波）一度紅遍海內外，不料近期傳出不幸消息，原來他已高齡73歲，半年前突然中風，沒辦法講話跟正常走路，所幸經治療後恢復不錯，已經可以正常行走，但講話仍有些吃力，手機也只剩下25部。



根據《三立新聞》報道，「寶可夢阿伯」陳三元已高齡73歲，半年前中風後一度無法講話跟走路，所幸經治療後身體恢復不錯，不過喜愛的寶可夢遊戲就半年沒有上線了，如今拿出許多沒用的手機支架，組裝起來有一點卡卡的，動作看起來有點生疏，不過捉小精靈時，球還是丟得相當準。

華碩也曾找他為新手機站台 點擊放大瀏覽「寶可夢阿伯」陳三元昔日捉小精靈時的壯觀場面：

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阿伯感嘆，自己的身體沒有原本這麼好了，講話的聲音沒有以前的宏亮，手機也從72部縮減為25部，不少手機久沒玩電池都壞了，儘管如此他仍看得很開，覺得有多少就玩多少，未來也會盡全力進行復健，讓寶可夢的粉絲們可以再次看見他，在巷弄中穿梭捉小精靈的身影。

「寶可夢阿伯」陳三元相當喜愛Pokémon GO，最初因為同時用9支手機捉小精靈，被民眾拍下分享到網絡，沒想到因此在外地爆紅，甚至吸引BBC News、日本時報等媒體專篇報導，手機品牌大廠華碩也曾找他，為主打續航力的新手機站台，獲得網友一致好評「找對人」「超有說服力」。

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