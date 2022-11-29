蔡英文為何成了民進黨選舉的「票房毒藥」？

兩年前的台灣大選，因為意外撿到了香港反修例騷亂這顆「原子彈」，蔡英文狂掃817萬張選票，成為台灣有選舉以來得票最高的領導人。

但是，風水輪流轉，這次台灣「九合一」選舉（地方縣市長選舉），民進黨不僅未能續寫傳奇，反而輸得一塌糊塗，錄得了創黨36年來參選的最差紀錄。

尤其蔡英文力挺的民進黨台北市長候選人陳時中被國民黨候選人蔣萬安大勝14萬張選票，與之關係密切的民進黨桃園候選人林智堅因為論文造假被揭穿退選，北部重鎮基隆丟失等，都重創了民進黨選情。

蔡英文作為黨主席，民進黨選戰的第一操盤手，也因此被普遍認為應該為敗選負責，被一些媒體和評論人士稱為民進黨「第一戰犯」，在當晚即辭去了民進黨主席職務。

11月26日，2022年台灣九合一選舉結果大致出爐，民進黨慘敗，只剩原本執政的四縣市嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣及這次新攻下的澎湖縣。民進黨主席蔡英文（左）宣佈辭職，為敗選負責。（AP）

其實就蔡英文來說，為這次選戰，她不可謂不用心，甚至可以用全力投入來形容都不過分。

比如，身為台灣領導人，工作還是相當繁忙的，但是她僅僅一周之內，就曾三次放下手頭工作為陳時中站台。選舉期間，台灣從南到北的各個選舉「戰場」，她都一個不拉跑了至少一遍。

為給民進黨候選人催票，蔡英文還祭出奇招，喊出了「投民進黨候選人，就是選蔡英文」的口號，把自己和民進黨候選人捆綁，希望藉助自己的身份效應，達到加持候選人的目的。

2022年台灣九合一大選，蔡英文為陳時中、林佳龍等民進黨候選人站台時，主打「為台灣挺身而出」。（Facebook／陳時中）

然而在實操層面令人尷尬的是，這一招不僅沒有幫上那些民進黨候選人，反而在選後檢討中被普遍認識是一個策略性失誤，起到了相反效果。

那麼，這裏面就有一個很奇怪的現象，為什麼兩年前蔡英文還是民進黨的「票房寶貝」，獲得了創紀錄的超高選票，才剛剛兩年時間，就突然變成「票房毒藥」了呢？

尤其蔡英文這幾年以來，客觀說還是做出了一些政績的。比如，台灣經濟因為中美衝突出現的產業回遷浪潮使得其增速在過去幾年表現搶眼，人均GDP在2021年達到了3.3萬美元；台美關係也因美國遏制中國與台灣擁抱美國以尋求心理安全的雙向需要而獲得了實質性進展，佩洛西訪台還讓蔡英文與台灣在國際社會享受了一把難得的「高光時刻」，這些都符合台灣人的需要和政治想象，為什麼這些東西都沒有給民進黨帶來希望的票房效應呢？

這裏面的原因是多方面的。除了傳統選舉政治的「鐘擺效應」，民進黨的選舉策略失誤，地方選舉中選民對民進黨最拿手的兩岸議題不太關注，選民更注重於候選人形象與主打的選舉議題和城鄉治理能力等原因，另外兩個很重要的原因都和蔡英文密不可分。

蔡英文出席第11屆「世界民主運動」全球大會，並發表致詞。（台灣總統府）

首先是在這六年、尤其是最近兩年的內部治理上，蔡英文政府可謂是麻煩不斷，防疫不力、疫苗弊端，以及社會重大治安案件頻傳、黑道與政治人物過往甚密涉嫌利益交換、在政治爭奪中吃相難看，不給對手國民黨與民眾黨一點機會，一家吃幹撈淨的貪婪讓選民看不順眼等，都拉低了民進黨的選舉分值。

但這並不是最重要的，最重要的是在兩岸問題上，在中國大陸的武統壓力下，民進黨的「抗中保台」大力丸失效了。

蔡英文任內雖然台美關係獲得突破性進展，美國在各方面也加大了利用台灣遏制中國的操作力度，但是這些動作並未給台灣帶來多少實質好處，反而引發了兩岸之間的戰爭危機。

之前的兩岸危機，台灣人大多覺得都是大陸的「文攻武嚇」遊戲，大陸只是嘴上嚷嚷，軍事上展現一下姿態，不會也不敢真對台灣動武。

但是，中美關係惡化後，中國大陸在台灣問題上展現的反分裂意志，以及烏克蘭戰爭爆發後美軍只做軍事援助卻拒不派兵的態度，讓台灣人開始覺得大陸的統一意志已經不只是一種姿態，而是已經具備了付諸實施的軍事能力，而美國的安全承諾在戰爭爆發後到底能不能兑現，卻沒有任何人能保證。

佩洛西訪台後，解放軍台海軍演，空前抵近台灣本島。（資料圖片）

尤其佩洛西訪台後，解放軍進行了規模空前的「鎖島」演習，艦機空前抵近台灣本島，讓台灣領教到了大陸軍力對台灣所具有的碾壓性優勢。同時解放軍經過多年經營與戰鬥準備，也具備了在台海地區對美日軍事介入的有效「拒止」能力。

所以，在中國大陸的武統壓力下，台灣人開始認識到，蔡英文刺激兩岸緊張對抗的舉動可能並非台灣之福，反而可能給台灣帶來滅頂之災。如果兩岸真的發生戰爭，台灣肯定會化為焦土，美國則未必會出手相救。

所以，兩岸戰爭威脅下的理性思考，在這次選舉投票中發揮了作用，使得部分選民的台獨臆想出現一定程度退燒，消解了蔡英文拼來的外交成績，也讓民進黨的「抗中保台」大力丸最終失效。