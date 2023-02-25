蔡天鳳碎屍案｜網上流傳在逃前夫照片 懸紅200萬元緝兇
撰文：凌逸德
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譚仔米線「太子爺」Chris妻子、28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi），因處理巨額財產招致殺身之禍，慘遭前夫一家合謀殺害再碎屍，事件轟動全港。警方表示，已拘捕死者前夫的父母及兄長3人，目前仍在追緝在逃的無業前夫。今日（25日）凌晨時份，有人在網上懸紅200萬元緝兇。發帖者將個人頭像轉為全黑色，帖文則指死者的在逃前夫姓鄺，洋名Alex，並指「要生人將已發送到任何差館作實」。
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