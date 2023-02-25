蔡天鳳碎屍案｜網上流傳在逃前夫照片　懸紅200萬元緝兇

譚仔米線「太子爺」Chris妻子、28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi），因處理巨額財產招致殺身之禍，慘遭前夫一家合謀殺害再碎屍，事件轟動全港。警方表示，已拘捕死者前夫的父母及兄長3人，目前仍在追緝在逃的無業前夫。今日（25日）凌晨時份，有人在網上懸紅200萬元緝兇。發帖者將個人頭像轉為全黑色，帖文則指死者的在逃前夫姓鄺，洋名Alex，並指「要生人將已發送到任何差館作實」。



有人在在網上懸紅200萬元緝兇。帖文指涉案前夫姓鄺，洋名Alex。（網上截圖）

蔡天鳳（Abby Choi）於2016年再婚，丈夫為譚仔米線「太子爺」Chris。阿Bob當年曾於婚宴翌日在社交網站發文及分享與一對新人的合照。（Instagram圖片）