元宵湯圓｜2粒湯圓代替半碗飯！營養師3招吃湯圓不怕胖必選2湯底

過年期間大魚大肉、各種高熱量零食不忌口，年後體重暴增，許多人在年後開啟積極的減重計劃。



不過，元宵節緊接而至，免不了要吃湯圓，營養師傳授五招吃湯圓技巧不怕胖。

吃湯圓較健康秘訣（按圖👇👇👇）

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減重減脂是長期抗戰，過猶不及，因此在適當的控制下，還是可以少量攝取湯圓，台灣衛生福利部桃園醫院營養師吳思賢教導民眾吃湯圓較健康的秘訣，助控糖減脂，享受節慶氛圍外，又可兼顧體重管理。

取代米飯控醣量

湯圓原材料為糯米，營養學歸類為全穀雜糧類，與米飯、麵條、麵包、芋頭等食物成份接近，約吃兩顆包餡甜湯圓或20顆紅白湯圓，即建議減少半碗飯量，將湯圓取代正餐主食，即可安心攝取。

蔬菜穩糖打頭陣

另需留意糯米因含較高比例支鏈澱粉，屬於高升糖食物，血糖上升過快，易刺激胰島素分泌，也更容易增加肌餓感，對於減脂不利，而因蔬菜富含膳食纖維，與高升糖食物搭配可降低升糖作用，因此只要先吃一碗蔬菜墊胃，即可降緩升糖情形，另建議同時需攝取足夠豆魚蛋肉以增加飽足感，切勿單吃湯圓作為一餐。

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豆奶湯底更健康

湯圓時常會搭配甜湯底，如紅豆湯，但糖份過高不利減脂，台灣吳思賢營養師建議可嘗試改以鮮奶或豆漿作為湯底，這樣除了可幫助減少糖份外，又可增加蛋白質攝取，且與湯圓搭配更為清爽不膩口，另外也可採用無糖茶、白木耳，或使用枸杞、紅棗、桂圓等天然食材提味，盡量減少砂糖、紅糖等精緻糖使用量。

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