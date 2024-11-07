特朗普當選總統：美國的壞時光還沒來
美國大選結束，特朗普捲土重來，再次當選美國總統。在2020年總統大選中落敗，還能時隔四年捲土重來，在美國曆史上並不多見。特朗普再次成功當選，也算是在美國歷史上寫下了重重一筆。
美國特朗普二度登台，英國工黨14年後重新奪回首相大位，日本自民黨15年後失去多數席位，印度人民黨也失去了多數席位，法國議會大選中間派慘敗，激進左派和右派的席位大幅上升……2024年的這幾次選舉，基本都是主流/中間派失敗，在野/激進派勝利。這說明什麼？各個國家，不管宏觀經濟數字如何，世界各國的民眾都感覺不好，甚至感覺「糟透了」。民眾覺得自己的生活越來越差，周圍的環境也越來越糟糕，看不到一點希望，看不到正面的變化。民眾希望政治家能帶來改變，找到讓他們過得更好的辦法。
正如香港大學政治與公共行政學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成所說的那樣，管是支持賀錦麗，或者支持特朗普，並不是對你所支持的候選人的認可，而是對方候選人的這種反感和恐懼或者擔憂。是美國大多數人希望改變。這個需要改變，肯定就是對拜登是不認可的。大部分民眾對拜登的政績是持保留意見的，是不認可的。相比而言，特朗普就變成了一個「新來的可能」，可能可以改變。
大選前，10月29日《紐約時報》刊登了一篇觀點文章，作者訪問了密歇根州的11個選民，其中4個民主黨人，2個共和黨人，5個獨立選民。11個人中有8個人，包括兩個民主黨人認為特朗普會贏密歇根州。11個人對特朗普的評價，只有一個正面評價（富有魅力）兩個中性（叛逆，策劃者）, 剩餘八個都是負面評價：包括：危險的，粗魯的，刑事罪犯，笑話，法西斯，精神錯亂，無情，虛假。兩個共和黨人對特朗普的評價也很糟糕，分別是粗魯和無情。其中有9個希望美國發生很大的改變（4分或5分），2個打3分，沒有人打1-2分。美國民眾並不喜歡特朗普，認為他很糟糕，人品低劣，然而，他們也不喜歡賀錦麗。他們選擇特朗普，是認為特朗普能帶來一些變化，不管這些變化是好是壞，他們認為有變化總比沒有變化強。這也佐證了李成教授的判斷。
人在困難時，總是期待改變。當靠自己的努力已經無法改變時，就希望有一個駕着五彩祥雲出現的英雄來拯救自己。特朗普最終勝選，結果說明，他就是無數美國人心中的拯救者。
這個說法也是「奇怪」的，因為誰都知道，其實美國也害怕特朗普的當選。特朗普在8年前參加總統大選之時，就普遍被認為是一個「禍根怪胎」，也普遍認為，在他執政的那四年，即搞亂了世界，也撕裂了美國。這一次他捲土重來，就更讓世界和美國人擔心憂慮了，因為他的不確定性太強，太頑固偏執，更有強烈的報復心。
特朗普之所以搞亂了世界，最主要的就是通過極端的貿易戰強推美國優先。他強烈反對全球化，用他的話說就是要「美國主義」不要「全球主義」。他固執的認為，只有強推美國優先，才能讓美國更加偉大或再一次偉大。
按理說，美國優先，就是美國霸權的集中體現，這應當是美國人的終極追求，他理應在美國受到歡迎才是，為何有美國如此反感呢？這恐怕是因為他的橫空出世打破了美國的傳統政治。美國政府是為美國資本家或財團服務的工具，甚至可以說是美國大資本家和大財團所操控的，因此說美國政治就是金錢政治，這就是美國所謂的傳統政治。資本家操控政治是一回事，資本家掌權可就是另外一回事，特朗普也算是一個大財閥，由一個大財閥來執掌白宮，這對於美國的政客們來說，可就不是一個好事。如果開了這個先河，之後美國的大財閥們可就都想要當這個世界「皇帝」了，那就等於沒有傳統政客們什麼事了，這就是打破了資本主義國家的資本家與政客之間的利益平衡。
美國政治，一向是愚民政治，美國選民們的狂熱，實際上就是被政客們洗腦操控，根本不知道誰才能真正維護自身的利益和美國的整體利益。即使自己支持的總統能夠帶來一些「好處」，可這卻是以犧牲另一部分群體的利益為前提。這也就是美國兩黨極化對立和社會撕裂日益嚴重的重要原因。
民眾期待改變。有選票的民眾，試圖用選票投出一個改變的幻影，但實際上，什麼也改變不了。特朗普上台，他之前就反覆強調，當選就對全世界的所有商品加徵關稅，目標依然是美國優先，目的就是重振美國製造業和經濟，讓美國再一次的偉大，極具煽動性。他很可能會比第一個任期更加武斷，這對美國社會來說，或許只會加速壞時光的到來。需要做好心理準備。
用丘吉爾的那句話形容今天，很合適。「Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.」。大時代的第一幕都沒結束，真正的壞時光還沒來呢。