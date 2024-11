特朗普當選總統：美國的壞時光還沒來

美國大選結束,特朗普捲土重來,再次當選美國總統。在2020年總統大選中落敗,還能時隔四年捲土重來,在美國曆史上並不多見。特朗普再次成功當選,也算是在美國歷史上寫下了重重一筆。

美國特朗普二度登台,英國工黨14年後重新奪回首相大位,日本自民黨15年後失去多數席位,印度人民黨也失去了多數席位,法國議會大選中間派慘敗,激進左派和右派的席位大幅上升……2024年的這幾次選舉,基本都是主流/中間派失敗,在野/激進派勝利。這說明什麼?各個國家,不管宏觀經濟數字如何,世界各國的民眾都感覺不好,甚至感覺「糟透了」。民眾覺得自己的生活越來越差,周圍的環境也越來越糟糕,看不到一點希望,看不到正面的變化。民眾希望政治家能帶來改變,找到讓他們過得更好的辦法。

正如香港大學政治與公共行政學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成所說的那樣,管是支持賀錦麗,或者支持特朗普,並不是對你所支持的候選人的認可,而是對方候選人的這種反感和恐懼或者擔憂。是美國大多數人希望改變。這個需要改變,肯定就是對拜登是不認可的。大部分民眾對拜登的政績是持保留意見的,是不認可的。相比而言,特朗普就變成了一個「新來的可能」,可能可以改變。

2024年11月6日,美國共和黨總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump))在佛羅里達州西棕櫚灘(West Palm Beach)向支持者發表講話後,親吻妻子梅拉尼婭(Melania Trump)。(Reuters)

大選前,10月29日《紐約時報》刊登了一篇觀點文章,作者訪問了密歇根州的11個選民,其中4個民主黨人,2個共和黨人,5個獨立選民。11個人中有8個人,包括兩個民主黨人認為特朗普會贏密歇根州。11個人對特朗普的評價,只有一個正面評價(富有魅力)兩個中性(叛逆,策劃者), 剩餘八個都是負面評價:包括:危險的,粗魯的,刑事罪犯,笑話,法西斯,精神錯亂,無情,虛假。兩個共和黨人對特朗普的評價也很糟糕,分別是粗魯和無情。其中有9個希望美國發生很大的改變(4分或5分),2個打3分,沒有人打1-2分。美國民眾並不喜歡特朗普,認為他很糟糕,人品低劣,然而,他們也不喜歡賀錦麗。他們選擇特朗普,是認為特朗普能帶來一些變化,不管這些變化是好是壞,他們認為有變化總比沒有變化強。這也佐證了李成教授的判斷。

人在困難時,總是期待改變。當靠自己的努力已經無法改變時,就希望有一個駕着五彩祥雲出現的英雄來拯救自己。特朗普最終勝選,結果說明,他就是無數美國人心中的拯救者。

這個說法也是「奇怪」的,因為誰都知道,其實美國也害怕特朗普的當選。特朗普在8年前參加總統大選之時,就普遍被認為是一個「禍根怪胎」,也普遍認為,在他執政的那四年,即搞亂了世界,也撕裂了美國。這一次他捲土重來,就更讓世界和美國人擔心憂慮了,因為他的不確定性太強,太頑固偏執,更有強烈的報復心。

美國總統大選:賀錦麗在選情落後,一眾在華盛頓霍華德大學出席觀票活動的民主黨支持者顯得憂心忡忡。(Reuters)

特朗普之所以搞亂了世界,最主要的就是通過極端的貿易戰強推美國優先。他強烈反對全球化,用他的話說就是要「美國主義」不要「全球主義」。他固執的認為,只有強推美國優先,才能讓美國更加偉大或再一次偉大。

按理說,美國優先,就是美國霸權的集中體現,這應當是美國人的終極追求,他理應在美國受到歡迎才是,為何有美國如此反感呢?這恐怕是因為他的橫空出世打破了美國的傳統政治。美國政府是為美國資本家或財團服務的工具,甚至可以說是美國大資本家和大財團所操控的,因此說美國政治就是金錢政治,這就是美國所謂的傳統政治。資本家操控政治是一回事,資本家掌權可就是另外一回事,特朗普也算是一個大財閥,由一個大財閥來執掌白宮,這對於美國的政客們來說,可就不是一個好事。如果開了這個先河,之後美國的大財閥們可就都想要當這個世界「皇帝」了,那就等於沒有傳統政客們什麼事了,這就是打破了資本主義國家的資本家與政客之間的利益平衡。

美國政治,一向是愚民政治,美國選民們的狂熱,實際上就是被政客們洗腦操控,根本不知道誰才能真正維護自身的利益和美國的整體利益。即使自己支持的總統能夠帶來一些「好處」,可這卻是以犧牲另一部分群體的利益為前提。這也就是美國兩黨極化對立和社會撕裂日益嚴重的重要原因。

美國總統大選:特朗普「叫糊」在即,共和黨支持者顯得情緒高漲。(Reuters)

民眾期待改變。有選票的民眾,試圖用選票投出一個改變的幻影,但實際上,什麼也改變不了。特朗普上台,他之前就反覆強調,當選就對全世界的所有商品加徵關稅,目標依然是美國優先,目的就是重振美國製造業和經濟,讓美國再一次的偉大,極具煽動性。他很可能會比第一個任期更加武斷,這對美國社會來說,或許只會加速壞時光的到來。需要做好心理準備。

用丘吉爾的那句話形容今天,很合適。「Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.」。大時代的第一幕都沒結束,真正的壞時光還沒來呢。