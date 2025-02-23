中國外交：處理周邊國家比應付美國更複雜？

長期以來，就中國外交而言，對美外交一直是中國外交工作的重中之重。相關業內專家多次指出，維持中美關係穩定發展是中國外交戰略佈局中最重要的環節之一。此前，中國主動提出構建新型大國關係，就充分體現出中國對發展中美關係的期待。

根據新型大國關係的內涵——不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，中國在發展對美關係上有三個着力點：一是加強戰略互信，有效管控分歧，確保不衝突不對抗；二是增進各層面交流，促進兩國相互尊重；三是推進各領域務實合作，繼續互利共贏。中國始終強調，對美政策的重點應當放在加強戰略互信、有效管控分歧上。

毋庸置疑的一點就是，對美關係緩和的實現和中美正式外交關係的建立是中國改革開放事業得以順利推進的重要外部因素。有了美國一定限度之內的支持和認可，美西方掌控的全球經濟-技術-金融網絡最終接納了中國的融入，而美西方大量的資本投入和技術轉移也是中國經濟-科技崛起的重要助推力。

2025年2月6日上午，中國國家主席習近平會見赴華進行正式訪問的泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）。圖為2人在會晤時握手。（X@ingshin）

同樣毋庸置疑的一點就是，近年來，中美關係消極面的不斷深化是中國和美西方關係惡化的重要原因，而美國的一系列舉動使得中國在諸多第三世界國家的利益佈局都受到了顯著的挑戰，巴拿馬就在近期正式宣佈完全退出「一帶一路」合作項目。看起來，似乎只有繼續全力嘗試改善對美外交關係才能有效解決中國當下所面臨的一系列問題。但是，安邦智庫（ANBOUND）資深研究員表示，為有效維護中國的海外利益和全球地位，在未來（至少3-5年內），周邊國家應當成為中國外交的關鍵發力點。

第一，全力深化和優化對周邊國家外交關係，是逆全球化時代的客觀要求。至當下為止，過去由資本驅動，過分聚焦於經濟層面的全球化已經呈現出一系列問題和疲態。

就經濟上而言，過去全球化的全面拓展並未能夠實現其此前承諾的普遍富裕，國家和國家之間、國家內部的貧富的差距依然呈現出持續的擴大態勢，這已經引發了全球性的不滿；社會-文化層面，過去全球化的全面推進並未能夠有效彌合文化-意識形態方面的差距，不同文化和意識形態之間的對立程度甚至還有所強化，而過去全球化造成的世界移民潮則引發了包括髮達國家在內的諸國主體民族的強烈不滿，右翼民粹主義勢力越發煊赫。並且，全球產業鏈-價值鏈的拉長，使得全球經濟體系在面對重大疫情-自然災害以及地區矛盾衝突時，顯得十分脆弱。

2025年2月1日，一艘貨船經過巴拿馬運河。（Reuters）

安邦智庫（ANBOUND）此前就強調，區域化將會是未來的主導性趨勢，主要大國的發展重心都會逐步轉向自身的地理鄰近地區。特朗普上台之後，一再要求丹麥割讓格陵蘭，還要求加拿大加入美國，這些都不是單純的戲言。

第二，周邊國家最新的一系列態勢表明，中國在這些國家的利益正在遭受越發迫切的直接威脅。

作為中國「一帶一路」項目的關鍵利益集中地，巴基斯坦內部的安全局勢愈發動盪，分離-恐怖主義勢力的活動能量和破壞力不斷強化且對華敵對情緒不斷加深，而巴當局受限於自身能力和內部政爭，應對乏力，瓜達爾港項目的綜合表現也很不如意；在緬甸，地方武裝和軍政府之間的衝突不斷激化，中國在緬利益正面臨越發嚴重的威脅；柬埔寨方面，此前商定由中國出巨資加以建設的大運河項目前途未卜，美日資本極有可能取代中資的地位，中柬關係面臨諸多不確定因素；南海方面，在島礁衝突上，菲律賓的抗華立場日益頑固，越南也並未完全扭轉對華對抗立場，南海問題隨時可能進一步激化。

2025年2月5日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的巴基斯坦總統扎爾達裡舉行會談。這是習近平同扎爾達里握手。（中國共產黨網站）

在中國北方，中亞地區的恐怖主義和社會動盪等因素仍會構成對中國利益的重要傷害，而俄羅斯近期以「防止敏感物資過境」為由，對中歐班列沿途貨物進行嚴格篩查，重點檢查軍民兩用物品和敏感商品，並在實施過程中，全面扣押各種民用基礎物資，阻遏中歐正常貿易。並且，還有消息稱，俄羅斯擬在圖們江上修建直通朝鮮的橋樑，但其高度設置將會基本封死中國船隻通過圖們江出海的潛在可能性。

對此，雖然仍需要更多訊息核實，但參考俄羅斯長期阻撓中吉烏鐵路建設事宜和嘗試聯合中亞國家構建對華天然氣出口聯盟以影響對華天然氣出口等已有動向，該事態的可能性不宜低估。概而言之，基於複雜的地緣政治、意識形態等因素，對於中國發展而言更為重要且分佈着眾多重大利益項目的周邊地區，正在面臨越來越多的風險和挑戰，需要中國加以更多的關注。

圖為2025年2月18日，美國聯邦政府僱員工會的地方分會，在伊利諾州芝加哥舉行集會，反對總統特朗普（Donald Trump）政府解僱環保署（EPA）的試用期員工。（Reuters）

第三，美國注意力的內斂為中國對周邊局勢影響力的加強提供了一定的「窗口機遇期」。無論是特朗普本人的勝選演講還是其就任之後的一系列的舉動都表明，內政將會是美國政府當下關注的重點。近期，特朗普對多部門聯邦僱員「買斷工齡」的要求遭到了多地立法機構的聯合抵制，而過去建制派多年的經營也表明特朗普對美國政府的整頓過程不可能一帆風順。

因此，美國政府的對外關注力和傾注能力勢必會出現一定程度的調適乃至縮減，而其對外關注力也會更多集中於美洲事務方面。對於中國周邊形勢，美國會更傾向於以投機取巧的方式來發揮離岸平衡影響，直接投入的意願和能力恐有所下降，對於中國而言，這是一個不容忽略的「窗口期」。

最終分析結論：

需要看到的一點就是，中國所面臨的周邊形勢，其複雜程度遠高於美國。同時，周邊國家集中了大量的中國重大利益，又面臨着日益嚴峻的威脅。在美國傾向於進一步收縮的當下，至少在未來的3-5年中，理應將更多的精力放在周邊國家外交上，認真投入時間和精力來應對和解決周邊形勢中的一系列挑戰。

本文原載於2025年2月13日的安邦智庫每日經濟欄目

