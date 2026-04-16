伊朗戰爭｜美伊對峙陷入「高成本僵局」　全球產業鏈受損

4月12日，美國與伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭堡結束高層會談。持續21小時的磋商最終未能達成任何協議。僅僅一天後，圍繞霍爾木茲海峽的對峙便迅速升級。

美軍中央司令部隨即宣佈，自4月13日起對所有進出伊朗港口及沿海區域的海上交通實施封鎖，範圍覆蓋波斯灣和阿曼灣相關伊朗港口；但同時強調，經霍爾木茲海峽往返非伊朗港口的船隻暫不受影響。特朗普（Donald Trump）進一步釋放強硬信號，稱美方將繼續向海峽增派掃雷力量，並警告「不排除更全面措施」，但也承認真正徹底封控「需要時間」。



伊朗方面迅速回應。海軍司令伊拉尼直言，美方所謂封鎖言論「極為荒唐可笑」。伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱，霍爾木茲海峽目前處於其控制之下，在特定條件下仍對非軍事船隻開放，並警告任何軍事力量接近都可能被視為違反停火安排。

外部力量態度則明顯分化。英國明確拒絕參與相關封鎖行動，俄羅斯呼籲尊重伊朗主權並繼續通過外交途徑斡旋，以色列則判斷當前停火「極其脆弱」，開始為衝突可能重燃做準備。市場層面，國際油價快速跳漲，黃金等避險資產同步劇烈波動。

2026年4月13日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮門口回應傳媒問題。（Getty）

公開渠道受阻不等於幕後溝通中斷

把這一輪升級放回更大背景中看，問題其實並不複雜。伊斯蘭堡會談之所以一度引發期待，不只是因為停火期限臨近，更因這是五十多年來美伊首次以如此高層級展開直接對話。高級別接觸本身，曾被外界視為局勢可能鬆動的重要信號。

但21小時談下來，現實還是回到原點。癥結在於，雙方都以「最大化立場」進入談判，都不願作出實質性後退。美方核心訴求集中在核問題、導彈能力及海峽控制權；伊方則把解除制裁、主權安全、軍事能力和停火後的秩序安排視為不可退讓的底線。

當雙方都把起點抬得過高，談判桌上自然難形成真正的妥協空間。不過，這並不意味着衝突必然立即重啟。雙方在結束會談時都刻意保留餘地，沒有徹底關死對話之門。公開渠道受阻，並不等於幕後溝通中斷；停火期限到來，也不自動意味着局勢馬上失控。

打了這麼久，雙方都付出代價，但誰都沒達到目標，如果只看戰場損失，伊朗顯然承受了沉重打擊：大量軍事目標被摧毀，防空體系嚴重受損，海軍力量遭到削弱，基礎設施破壞嚴重，經濟也已逼近崩潰邊緣。

但從德黑蘭的邏輯看，「輸贏」從來不只是物質損失，更關鍵的是政權是否仍能維持運轉。只要權力體系依舊穩定，領導層真空能夠迅速填補，即便經濟和基礎設施遭受重創，也很難被其定義為真正失敗。

2026年4月12日，一艘船隻停泊在阿曼穆桑達姆省沿海的霍爾木茲海峽。 （Reuters）

美國方面同樣沒有實現既定目標。若以最核心的四項指標來衡量，當前伊朗未交出高濃鈾儲備，未放棄彈道導彈計劃，政權依舊穩固，且仍保持對霍爾木茲海峽的實際控制力。據此，華盛頓的目標同樣沒有兑現。

換句話說，這場衝突更像一種高成本僵局：雙方都付出了不小代價，但誰都沒有走到自己設定的戰略終點。

真正讓海峽「關門」的未必是軍艦

隨着談判破裂，霍爾木茲海峽再次成為危機核心。

它之所以敏感，遠不只是因為石油。每天約2000萬桶原油經此流動，佔全球海運石油貿易約四分之一；全球近20%的液化天然氣貿易同樣要從這裏經過，尤其是卡塔爾面向亞洲的天然氣出口，幾乎離不開這條通道。

更容易被忽視的是，卡塔爾出口的工業氦氣同樣高度依賴海峽運輸，而這部分供應約佔全球五分之一。對於晶片製造而言，氦氣是刻蝕、冷卻和精密製造環節不可替代的關鍵材料。一旦海峽風險持續，受到衝擊的未必只是油價，半導體和高端製造鏈條同樣會很快感受到壓力。

正因如此，霍爾木茲問題不只是地區軍事議題，而是直接牽動全球能源價格、晶片供應和製造業成本的重要節點。

更關鍵的是，這裏存在非常明顯的不對稱：製造風險相對容易，維持暢通卻代價極高。伊朗只需依靠無人機、小型艦艇、水雷和岸基導彈，就足以持續抬高通航風險；而外部力量若要確保航運安全，則必須維持長期、高密度海空部署，投入成本遠高於威脅一方。

真正讓海峽「關門」的，未必是軍艦，而是保險費率。美方提出的海上封鎖，在現實中存在非常明顯的邊界。首先，地理條件決定了，即便控制部分島嶼，也很難徹底消除威脅。伊朗沿岸高地和複雜海岸線，依舊為其提供了持續施壓空間。哪怕只是少量岸基導彈、無人機或快艇襲擾，也足以不斷推高航運風險。

2026年4月12日，一艘油輪停靠在阿曼穆桑達姆省（Musandam）外海的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。（Reuters）

但比軍事因素更現實的，往往是市場反應。一旦局勢繼續升温，戰爭險和船體險保費就會迅速飆升，油輪、液化天然氣運輸船以及大型貨輪的單次航行成本，可能在短時間內大幅增加。對於船東和航運企業來說，只要保費高到吞噬利潤，繼續通航本身就不再划算。

風險並不只體現在保費上。一旦船舶進入高風險海域，船東還要同時面對船員安全、港口靠泊限制、航次延誤以及下游買家的違約索賠壓力。即使沒有嚴格意義上的軍事封鎖，不少公司也可能主動暫停航線、延後裝船，或者選擇成本更高的繞行路線。

換句話說，海峽未必一定要被「物理封鎖」，也可能因為市場的快速反應，進入一種事實上的「半關閉」狀態。這也正是霍爾木茲問題最棘手的地方：軍事力量或許能夠清除部分現實威脅，卻很難在短時間內消除市場對未來風險的擔憂。只要這種擔憂持續存在，海峽通航就很難真正恢復正常。

圖為2025年4月7日，美國一名男子在紐約證券交易所（NYSE）外的華爾街行走。（Reuters）

綜合來看，當前局勢更接近一種高風險僵局。停火仍在維持，但極其脆弱；談判並未徹底破裂，卻缺乏真正突破動力；軍事選項不斷被提及，卻很難單獨解決問題。

對峙、試探、有限接觸以及幕後溝通，正在同時發生。未來數日，各方在公開場合的一句話、海峽裏的一艘船，甚至保險市場的一次報價變化，都可能迅速放大局勢波動。

作者為愛登（Ali G. Aydin），現任河北大學伊合組織研究中心兼職研究員

