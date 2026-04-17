伊朗戰爭誰之過：以色列右翼拉特朗普下水？｜Jack Talk・去片

美伊停火轉眼間已維持超過一週。雖然雙方在巴基斯坦伊斯蘭堡的21小時談判無果而終，特朗普（Donald Trump）其後還對霍爾木茲海峽實施針對伊朗相關船隻的封鎖，以阻止伊朗石油出口的辦法來嘗試施壓伊朗。

但是從過去幾天的市場反應來看，油價跟股市其實都在賭特朗普是在為自己鋪墊下台階，擺擺強硬姿態，但是這場戰爭一定會停。市場的群眾智慧很可能是正確的。不同媒體現在都在報道美伊很快就會有第二輪談判，而美國也正在考慮要延後原來只維持兩週的停火。

那這場戰爭的另外一個參戰國以色列呢？

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），跟大多數以色列人一樣，對於停火是心不甘情不願的暫時接受。他也不願意根據美伊原初的停火協議暫停針對黎巴嫩真主黨的攻擊，甚至在停火剛生效的時候對黎巴嫩發動了可能是史上最大規模的轟炸。

這次戰爭中，美國左翼右翼的輿論都將矛頭指向以色列，認為是內塔尼亞胡把特朗普拉進戰火。

幾十年來，美國伊朗都在不同形式的衝突之中。美國歷任政府都沒有直接對伊朗進行軍事行動，箇中原因就是他們知道軍事行動是不可行的。而這次伊朗戰爭，到現在也確實證明了這一點。

但為何唯獨是以色列那麼一往無前的好戰到底呢？

這跟一百多年來的以色列右翼意識形態執念有關。