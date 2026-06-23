《鐵拳教育》以暴制暴爆紅　校園失序引焦慮　韓官方擬成立保護局

一部充斥着拳頭與暴力場面的電視劇，最近成為韓國社會高度關注，且極具爭議的話題之一。



Netflix原創韓劇《鐵拳教育》上線後，迅速登上全球非英語劇集榜首，並躋身多個國家和地區的熱門榜單。

韓劇《鐵拳教育》揭教育困境（點擊圖片瀏覽劇照）▼▼▼

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劇中，隸屬教育部的虛構機構「教權保護局」介入校園，以近乎超級英雄的方式處理校園欺凌、惡意投訴和教權受侵害等問題。監督官羅華振（金武烈飾）面對加害者毫不手軟，必要時甚至直接揮拳，因此被批評為鼓吹以暴制暴。

然而，真正引發韓國社會共鳴的，或許不是劇中的拳頭，而是拳頭背後的教育現實。

按理說，一部靠暴力懲惡揚善的爽劇，理應引發對法治與程序正義的反思。然而，韓國觀眾的反應卻頗為複雜。

從教師、家長到普通觀眾，許多人認為劇中故事並不誇張，因為類似事件早已多次登上社會新聞。校園欺凌、家長惡意投訴和教權受侵害並非編劇的想象，而是現實的投影。

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於是人們一邊批評以暴制暴，一邊又承認「看得痛快」。這種矛盾心態背後折射的不是對暴力的認同，而是對現實無力感的長期積累。

過去幾年，韓國教育現場頻頻成為社會新聞焦點。校園欺凌和網絡暴力事件屢見不鮮，教師遭惡意投訴甚至輕生的案例不斷出現。兒童權利意識不斷增強，但教師的教育權卻持續萎縮。

僅2023年9月至2025年8月的兩年間，韓國教師被舉報涉嫌虐待兒童的案件就超過1400起。

許多教師坦言，如今最困難的並非教學本身，而是不知道哪些言行會引發投訴。面對學生失序的行為時，教師常常陷入「不能不管，又不敢管」的困境。

擁有20多年教齡的李姓教師說，甚至有老師在觀看《鐵拳教育》後產生一種「被解放」的感覺：「雖然知道劇中的方式不可能成為現實，但現實中的教育現場往往比電視劇更加沉重。」

另一名教師則說，隨着越來越多情節與親身經歷重疊，後來甚至不敢繼續追看下去。

導演洪鐘燦說，這部作品真正想講述的並非暴力，而是「好長輩的存在」。無論是教育部長還是監督官，本質上都代表一種理想化的長輩形象。當孩子受到傷害、制度失靈時，有人願意站出來承擔責任，而不是選擇沉默或推諉。

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事實上，韓國社會對這部劇的追捧，某種程度上反映出對「長輩缺席」的焦慮。

近年來，圍繞教權與學生人權的爭論持續升級，校園欺凌、教師輕生和惡意投訴事件接連發生。許多人意識到，教育現場的問題早已不只是學校的問題，而是整個社會責任體系逐漸失衡的縮影。

更值得關注的是，虛構作品甚至開始影響現實政策討論。京畿道教育監安敏錫日前公開說，將研究設立類似劇中「教權保護局」的機構。一部電視劇能夠推動公共討論，本身就說明已觸及現實社會的痛點。

觀眾渴望的未必是鐵拳，而是秩序；懷念的也未必是權威，而是權威背後所代表的責任與邊界。《鐵拳教育》真正擊中的，並非人們對暴力的崇拜，而是對失序的焦慮。

耐人尋味的是，《鐵拳教育》的韓文原名其實是《真教育》。所謂真教育，理應是真心愛護學生、守住課堂邊界，也讓孩子學會承擔責任的教育。可如果現實中的「真教育」最終只能寄託於鐵拳與幻想，那麼最值得韓國社會反思的，或許已經不是電視劇裏的暴力，而是現實為何讓人們漸漸失去對教育的信心。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】