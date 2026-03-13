巴西外長：特朗普顧問擬探望獄中博爾索納羅　或構成干預內政

身為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友的巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），因策劃政變未遂被判囚27年，目前正在服役。路透社3月12日報道，巴西外交部長維埃拉（Mauro Vieira）向巴西最高法院提交文件，指特朗普政府人員計劃探訪正被監禁的博爾索納羅，可能構成干預巴西內政。



圖為2025年7月18日，巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）會見傳媒。（Reuters）

路透社報道，博爾索納羅的律師於10日向巴西最高法院提出申請，要求允許特朗普近期任命、負責巴西事務的高級顧問比蒂（Darren Beattie，暫譯）下周探監。

據巴西媒體《聖保羅頁報》（Folha de S Paulo）報道，比蒂要求在3月16及17日與獄中的博爾索納羅會面，法官最終批准在18日會晤。雖然比蒂以外交安排為由，要求法官重新考慮會面安排。不過，比蒂原本並未計劃與巴西外交部，又或總統府進行會晤。

報道指出，巴西政府認為此次探望出於政治選舉目的，質疑旨在試圖干預選舉，對計劃參加總統競選的參議員、博爾索納羅的長子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）有利。