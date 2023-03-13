從中俄戰略協作到促成沙特伊朗復交：中國外交發生什麼變化？
近期的中國外交，有兩大熱點引人注目。
第一，是3月7日第十四屆全國人大一次會議的記者會，中國外交部長秦剛於上任後的首次公開亮相中，針對俄烏衝突、中美關係等14個問題進行答覆，闡述了中國外交的重點方向與思路，其中針對中俄關係的表述尤為重要。
彼時俄羅斯塔斯社記者提出一系列問題：中俄關係是世界關注的焦點，如何看待兩國關係發展走向？中俄關係能否為國與國關係提供新的範式？中國國家主席是否將於兩會後訪問俄羅斯？未來中俄雙邊貿易中是否有可能放棄使用美元或歐元？
對此，秦剛的答覆體現了穩定中俄關係作為多極化支柱的思維。其指出，中俄互動樹立了新型國際關係的典範，「有的國家習慣用冷戰結盟的濾鏡看中俄關係，看到的不過是自己的倒影。中俄關係創建在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。」秦剛強調，中俄攜手，世界多極化和國際關係民主化就有了動力，全球戰略平衡與穩定就有了保障。「世界越是動盪不安，中俄關係越應穩步向前。」
第二，是中東場域的進展。3月10日，伊朗及沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯）在北京宣布恢復外交關係及互相重開大使館。
據中國外交部表示，在中方支持下，沙特和伊朗於3月6日至10日在北京舉行對話，並由中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在3月10日主持北京對話閉幕式。王毅指出，沙伊恢復外交關係，是對話的勝利、和平的勝利，「為當前動盪不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確訊號。」王毅更表示，沙伊改善關係為實現中東地區的和平穩定打開了道路，也為通過對話協商化解國家間矛盾分歧樹立了典範，中國支持中東國家堅持戰略自主，加強團結協作，擺脱外部干涉，真正把中東的前途命運掌握在自己手裏。
上述兩起事件看似毫無關聯，其實皆是中國面對外部挑戰，有意調整對外布局側重、塑造新形勢的努力。
中國面臨何種挑戰
綜觀中國當前面臨的外部挑戰，不論是周遭國家的印太戰略化、台海問題的惡化、第一島鏈的再軍事化、產業鏈的被迫脱鈎與封禁、輿論場域的無數博弈，皆可歸結至同一根源：美國不願喪失單極優勢。
蘇聯解體後，美國着手形塑新國際格局。在此格局中，美國成了全球權力核心，並借自由主義話語、金融優勢、軍事霸權的文攻武嚇，宰制了亞非拉多國的政治意志，再而滲入前蘇聯空間。
從表面來看，這一格局以聯合國、國際法為秩序基礎，主權平等為原則，展演了太平治世的風華盛景；其實細究內裏，殖民時代的主從關係仍在繼續，主權平等僅具宣示意義，國際規範雖扮演一定角色，但所謂「規範」本質仍是美國主導的羈縻規訓，為的是鞏固西方中心的優勢地位，例如金融貨幣政策與國際法體系，以及涉及技術優勢的知識產權規範。
然而伴隨中國崛起、俄羅斯興兵，美國的單極霸權逐漸鬆動。在中國一側，其以驚人的經濟成長、市場優勢、技術突破，改寫了西方中心的全球發展格局，嚴重衝擊了持續百年的西方優越意識；而在俄羅斯一側，其國力成長雖不如中國，顛覆意識卻頗為強烈，欲以軍事干涉尋求後冷戰時代的民族復興與全球地位，從發兵敘利亞到俄烏戰爭，皆是此一思維的體現。
但國際關係的發展並不只有結構因素，更會受各國的動態互動所牽引。從結構來看，中俄的現行路線確實衝擊美國主導的單極秩序，從而招致後者的戰略壓迫；但從細部動態來看，中俄之所以與選擇現行路線，很大程度是源於美國對單極優勢的過度執着。
以美俄關係為例，美國多年來為追求地緣空間的絕對優越，多次推動北約東擴與顏色革命，從結果來看，其確實在前蘇聯空間取得新優勢，卻也親手扼殺了俄羅斯的親西方路線：莫斯科本對西方大家庭充滿温馨幻想，甚至表態有意加入北約與歐盟，卻在苦等不到歐美對等回應下，憤而走上日漸激進的反西方路線，俄烏戰爭爆發便是此一力道的體現。
中美齟齬亦是此理。自奧巴馬（Barack Obama）提出「重返亞洲」後，美國的對華圍堵日漸進逼：軍事上以印太戰略為核心，積極動員諸如日本、印度等中國周邊國家，成立四方安全對話（QUAD）、澳英美同盟（AUKUS），同時推動武裝台灣；在經濟場域，打造諸如印太經濟框架（IPEF）等排除中國的區域機制，佈局半導體與供應鏈戰場，希望降低中國的市場、產業鏈與技術優勢；在輿論場域，美國攻勢從未停歇，從「新疆種族滅絕」到近期的「中國氣球監控全球」、「中國即將軍援俄羅斯」，可謂五花八門、層出不窮，目的同樣是干擾他國與中國的實質往來。
中國曾在2004年提出「大國是關鍵、周邊是首要、發展中國家是基礎、多邊是重要舞台」的對外布局，並在此布局下首重中美關係穩定，強調與西方國家的往來合作；但情勢發展至今，圍繞中國數十年的和平外部發展環境已不復存在，脱鈎與衝突的風險持續上升，面對美國裹挾各方發起對華圍堵、步步進逼，中國雖仍維持上述四個布局，卻已着手調整戰略側重。
中國正在調整對外布局
首先，在大國關係上，中國當然不會放棄與美國的溝通與合作，卻也不完全寄望美國能對管控衝突、訴求合作言而有信。在此思路下，另一組大國關係成為對外布局新重點：中俄關係。
回顧過往，中俄在歐亞大陸存在競爭關係，俄羅斯更是一心要加入西方大家庭，對東方的潛在合作對象興趣不高，但美國的冷面拒絕迫使俄羅斯「轉向東方」，俄烏戰爭更是推動了中俄關係的迅速升温：俄羅斯深陷烏克蘭戰場、與西方形同陌路，靠向中國是必然之舉；中國同樣需要抗衡美國的戰略壓迫、布局多極化全球秩序，自不會拒俄羅斯於千里之外。
但值得注意的是，北京提升中俄戰略協作的初衷，是希望讓中國擁有更安全穩定的國際空間、抗阻美國進逼，而非讓自己見罪各方、更加孤立，故儘管中俄關係持續升温，北京面對戰爭問題依舊維持中立底線：既不軍援，也不在對烏領土訴求上支持俄羅斯，即便美俄雙方皆多次渲染中國的「特殊角色」。
然在其他場域，中國可謂全面推進了中俄的戰略協作。根據中國海關資料，2022年的中俄貿易額逼近1,900億美元，創下歷史新高，中國的對俄進出口佔了中國整體貿易額的3%。在能源場域，根據俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的資料，2022年中國透過「西伯利亞電力」管線進口的俄氣，增加至少50%；全年前11個月的俄油輸入也增加約10%，達到約8,000萬噸。中俄東線天然氣管道也順利運作，自2019年12月2日正式投產通氣至2022年10月底，俄方累計向中國供氣突破270億立方米。12月21日，俄羅斯科維克塔凝析氣田與「西伯利亞電力」天然氣管線的科維克塔—恰揚達段正式投產運行，標誌着中俄東線天然氣管道的全線貫通。
眼下中俄正在完善遠東管道專案，並就中蒙俄管道合作開展交流。據俄方消息顯示，習近平將在春季訪俄，不論屆時俄烏戰場如何發展、美國立場如何，中俄的戰略協作趨勢都將進一步深化。秦剛在兩會記者會上的表述，其實便是回答這一時代之問：要維持中美的戰略平衡與穩定，中俄關係不可或缺。
而促成沙特與伊朗復交，則體現了中國對「多邊關係」的側重調整，相較改革開放以來對西方互動的重視，如今的中國外交「南南合作」色彩漸濃。
而這一趨勢同樣是對國際現實的回應。中國無意逆轉改革開放進程，也不會停止倡議建設人類命運共同體，但面對美國已對中俄擺出全面壓制姿態，中國不能只有「和平與發展」一種思維，而是要面對現實，嚴肅考慮競爭乃至戰爭的到來，即便自己無意發起。在此情境下，中國不得不重新審視對外布局：哪些國家較易合作，哪些相對難被拉攏？ 從眼下的全球戰略格局來看，有意耕耘多極化外交、抗衡美國戰略裹脅的亞非拉國家自是首選。
此外新時代的「南南合作」也比過往更具現實基礎。首先，發展中國家的經濟實力有所成長，1980年發達國家GDP佔全球的78.9%，而發展中國家僅佔21%；2021年，發達國家佔全球GDP的比重跌至 57.8%，發展中國家則上升至42.2 %。其中，亞洲重新成為世界經濟重心，1980年亞洲的發展中國家GDP僅佔全球的 12.7%，2010年上升至 20.6%，2021年則達到31.2 %。全球貿易和投資重心也不斷向亞洲轉移，亞洲在全球貿易中的份額由1980年的15.7%提高到了2020年的36%。
此次中國之所以能讓沙特與伊朗共赴北京宣布復交，除了美國退出中東的大趨勢外，關鍵還是其與雙方的經貿合作基礎：中國是沙特與伊朗的最大貿易夥伴，原油品項尤其關鍵。此外綜觀中國與阿拉伯世界的經貿互動成長，雙方在2000年的貿易額僅有152億美元，至2018年已達2,443億美元，不到20年增長了16倍，這也是中國何以能召開中阿峰會的基礎。
從穩定中俄戰略協作到強化在中東的政經存在，中國顯然是在「被全面脱鈎」的未雨綢繆下，主動進行了對外戰略佈局的調整，希望塑造足以對沖美國施壓的新型國際體系。在可見未來內，中國將在大國關係上，繼續與俄羅斯的戰略協作，並在中東、非洲乃至拉美的多邊關係中，進行更加有為的「南南合作」布局。常言道，時勢造英雄，但中國所要做的，並非逞一時英雄，而是要為國家與全球的可持續發展，造下一個百年時勢。
中國面臨什麼國際挑戰？
美國為維繫單極優勢，持續發動對華圍堵。
中國對外佈局如何調整？
在大國關係上，重視中俄兩國的戰略協作；在多邊關係中，更加強調南南合作。