埃及妖后為什麼是白人：黑人形象引發爭議　但埃及人真的在意嗎？

5月10日，Netflix即將上架劇情式紀錄片《埃及妖后》（Queen Cleopatra，又譯作埃及豔后、克利奧帕特拉），但選角爭議已令其「未演先轟動」：片方找來非裔女星阿黛爾·詹姆斯（Adele James）飾演埃及妖后，製片Jada Pinkett Smith更強調，希望該劇能「代表黑人女性」。

如此安排引發埃及人士反彈，埃及律師Mahmoud al-Semary為此向檢方提起訴案，要求關閉埃及的Netflix平台，理由是「該紀錄片宣揚非洲中心主義，旨在扭曲和抹殺埃及人的身份認同」；著名埃及古文物學家、埃及前文物部長哈瓦斯（Zahi Hawass）亦在專欄文章中表示，「埃及妖后不是黑人，歷史證據顯示，她是一位馬其頓希臘將軍的後裔，而這位將軍與亞歷山大大帝（Alexander the Great）同時代。她的第一語言是希臘語，在當時的半身像和肖像畫中，她被清楚地描繪成白人」，並稱此片為「歷史修正主義」、「文化挪用」和「洗黑」（black-washing）。

上述爭議亦在西方輿論場發酵，不少網民為此抨擊Netflix迎合身分政治、「洗黑」歷史。但在一片眾口同聲中，似乎無人提起或憶及，兩三年前以色列影星姬嘉鐸（Gal Gadot，又譯作蓋兒嘉朵）宣布將於新作出演埃及妖后時，西方輿論場同樣是一片撻伐，理由便是荷里活企圖「洗白」克利奧帕特拉，不讓「較符合史實」的阿拉伯或非洲女星出演該角。

平心而論，關於古埃及是否屬於非洲文明、古埃及人是否為黑人、埃及妖后的種族定性，皆可回溯至上世紀的非洲中心主義爭論，並非新興話題；且如今古埃及研究界的主流觀點，還是避免以當代黑人、白人的種族概念，定性古埃及文明的種族屬性，並且對古埃及的人口同質性保持懷疑，且因為缺乏托勒密時代的王族墓穴與木乃伊等考古證據，學界根本無法從體質人類學視角，來確認埃及妖后在內的托勒密統治者之種族屬性與混血情況。簡言之，宣稱埃及妖后是白人，就與定調其為黑人一樣，都缺乏嚴謹的學術支撐。

但西方輿論場似乎對此毫不關心，而是人人化身「埃及學者」，在身分政治的口水戰中你來我往，看似要替歷史「撥亂反正」，其實只是毫無主見的見獵心喜，既忘了自己也曾反對「洗白」，亦未曾思考：自己是否放大了埃及的反彈言論。

《埃及妖后》即將於5月10日在Netflix上架。（Netflix）

埃及人如何定義自己

首先，埃及輿論中必然存在反彈聲音，認為Netflix以非洲中心主義襲奪了埃及的特殊身份，這點無庸置疑。但由埃及經歷的國家認同、歷史定位辯論來看，如此反彈的規模也必然有限。關鍵在於，當今相對多數的埃及人已不認為自己是法老後代，故克利奧帕特拉究竟是希臘馬其頓或撒哈拉以南血統，對其而言無關國家與身分尊嚴，因為在其看來，要定義埃及人的身分屬性，排名前三的答案也只會是「埃及人」、「阿拉伯人」、「穆斯林」等標籤，「法老後代」正如憑空出現的遠房親戚，是相對陌生的存在。

而導致這種現象的原因也與歷史發展有關：在西方學者前來挖掘研究、建立史學體系前，埃及人對古埃及遺跡雖有情感，卻還不到民族自豪的程度；此後在埃及走向民族國家時，知識界雖有「重尋法老榮光」的辯論，卻無訪抗拒泛阿拉伯主義、泛伊斯蘭主義的時代洪流，即便如今前兩者已不如過往猛烈，「法老的榮光」依舊無法超克「阿拉伯人」與「穆斯林」，或是強調現代埃及身分的「埃及人」認同。

回顧「重尋法老榮光」的辯論，起點便是1933年知名埃及作家塔哈·侯賽因（Taha Hussein）的文章，其稱「埃及受到波斯人、希臘人、阿拉伯人、土耳其人和法國人的仇恨和侵略」，並主張在成為阿拉伯人前，埃及首先是法老王朝，「不能要求埃及否認自己的法老主義，因為那意味著：埃及，摧毀你的獅身人面像和你的金字塔，忘記你是誰」，其更表示，埃及永遠不會成為某種阿拉伯統一體的一部分。

此文引發阿拉伯民族主義者抨擊。例如時任埃及政治家、後來成為阿拉伯聯盟首任秘書長阿卜杜勒·拉赫曼·阿扎姆（Abdul Rahman Azzam），便以《埃及人不是阿拉伯人嗎？》公開回擊，指出「埃及人接受了阿拉伯人的宗教、阿拉伯人的習俗、阿拉伯人的語言、阿拉伯人的文明，變得比阿拉伯人更阿拉伯」，並且否認當代埃及人種是古埃及的延續，「埃及人的血統大都來自阿拉伯人。」

劇中埃及妖后由黑人女星Adele James飾演。（《埃及妖后》劇照）

時任埃及記者阿卜杜勒·卡迪爾·哈姆扎（Abdulqader Hamza）也加入阿扎姆的行列，撰文表示「埃及有第一家園、第二故鄉，前者是埃及，後者是阿拉伯民族主義」；詩人、作家和學者扎基·穆巴拉克（Zaki Mubarak）同樣加入論戰，抨擊法老主義者，「今天埃及的語言是阿拉伯語，宗教則是伊斯蘭教，所以那些呼籲復興法老主義的人，我也呼籲你們避說阿拉伯語，並在宗教信仰上遵循法老信仰。」

當然也有部分知識分子支持塔哈·侯賽因。例如思想家薩拉馬·穆薩（Salama Moussa），便以《這個埃及民族》一文，強烈捍衛對法老主義的呼喚，同時批評「支持法老主義等於否認阿拉伯」的論述。另也有人認為，這般爭論根本沒有必要，例如埃及知識分子與政治家法特希·拉德萬（Fathy Radwan）便發表《今天之後沒有法老主義和阿拉伯主義》一文，同時批評了爭論雙方，因為雙方「都沒有使用科學證據，卻要在兩種文明的榮耀之間做出選擇，並將宗教納入比較」，拉德萬表示，「令人遺憾的是，一位偉大作家的聲音高高在上，認為埃及是法老王朝；而在另一邊，另一位偉大作家的聲音高高在上，認為埃及是阿拉伯人」，拉德萬認為，是殖民主義煽動了這場紛爭，「他們想將埃及的歷史一分為二，破壞這個偉大民族的統一。」

而不論雙方的主張如何有理，從後續發展來看，阿拉伯民族主義陣營顯然取得勝利。因為此後的第三世界反帝反殖浪潮、蘇伊士運河危機、以巴衝突，在在強化了埃及的阿拉伯身分認同；相較之下，法老主義雖有歷史的光環，卻無法與埃及遭遇的現實政治產生共鳴，故最終伴隨塔哈·侯賽因等人逝去，逐漸淡出了埃及的思想舞台，僅餘少數討論與聲量。

學者律師狠批劇集扭曲埃及人身份。（《埃及妖后》劇照）

法老的遺產有何意義

而聚焦哈瓦斯抨擊Netflix的表態，這已非其首度與非洲中心主義交戰。

早在2007年，其便曾公開表示，法老圖坦卡蒙（Tutankhamun）並非黑人，古埃及文明也不是黑人文明，「儘管埃及位於非洲，但埃及人不是阿拉伯人，也不是非洲人」。彼時西方正好在議論，博物館中展覽的圖坦卡蒙膚色是否「過淺」、需要「再深化」，哈瓦斯的回答代表了其拒斥非洲中心主義的一貫主張。

然從埃及整體輿論場的視角來看，哈瓦斯只能代表一部分看法，且還是相對陽春白雪的學術立場，其之所以能在此次引發全球注目，還是因為此說與排斥「矯枉過正」的西方輿論產生了共鳴，故才會被引用、傳播、擴大報道，以打擊帶有非洲中心主義色彩的Netflix製片方，形塑「真正的埃及人都不認同」的輿論氛圍。

但若真的長期關注埃及輿論場便能發現，「真正的埃及人」觀點相當複雜。其中或許會有部分人士，出於本土民族主義情緒，鄙視美國人生產的《埃及妖后》形象，卻也必然會有部分人士認為，討論此事、甚至感覺受傷，本身就是對伊斯蘭信仰的背叛，因為這等於強化法老足以代表埃及的敘事，但事實上在其看來，法老與當今埃及毫無關聯，更與伊斯蘭信仰互斥。

2019年10月19日，埃及在樂蜀展出最近發現的木棺，棺內有保存完好的木乃伊。（Reuters）

而從現實出發，西方輿論場也往往只在自己有需要時，才引用部分埃及觀點以強化自己的說服力，至於其餘埃及日常觀點，既然無助自己論述，自然也就不必提起。故人們只見「埃及人痛斥Netflix」，卻不知當埃及網友對拉美西斯大帝（Ramesses II）的木乃伊照片留言「我的祖先」時，也往往會遭致以下的類似批評：「你所謂的祖先可是自稱神明，這是你作為信仰真主的穆斯林該有的表態嗎？你已經忘了自己的身分與信仰嗎？」

歸根結柢，與中國相比，古埃及文明確實與今日埃及存在嚴重斷裂，不僅對多數民眾來說過於遙遠、語言文字無法相通，《古蘭經》更將法老描繪得極為殘暴，在埃及已成為阿拉伯-穆斯林國家的今日，古埃及認同必然會是相對弱勢的存在，無法與伊斯蘭宗教、阿拉伯民族等身分平等競爭。正因如此，偶爾也有立場極端的埃及穆斯林以「異教符號」為由，要求拆除人面獅身像與金字塔，希望藉此淨化埃及的國家屬性，當然埃及政府出於國家形象、觀光收入等考量，不可能答應這般請求，但也足見拒斥古埃及認同的訴求，在現代埃及不是毫無市場。

一部《埃及妖后》，引發非洲中心主義的陳年爭議，也牽動隱形的法老主義、阿拉伯民族主義、伊斯蘭主義博弈。但事實上在身分政治話題橫流的今日，不論是由黑人或白人飾演克利奧帕特拉，恐怕都會引發爭論，引來埃及民族主義、非洲中心主義、白人至上主義與白左的輪番洩憤；而由資本視角來看，此片在蒙受撻伐的同時，也獲得了大量討論與曝光，比起毫無聲量、上映後點擊稀疏，應該也是片商相對樂見的結果。無論如何，圍繞埃及妖后的種族爭議不會停下，只是在真正的考古證據出土前，各方恐怕都要持續爭奪贏家寶座。