全力谷經濟　拯救中小企　撤辣就是向14億同胞開放市場｜蔡志忠

港府全力推谷經濟，推出一連串措施拯救中小企業。繼全面撤銷樓市辣招、取消供樓增加2釐壓力測試、以及放鬆多1成按揭貸款額之後，日前金管局再推九項支援中小企措施 ，11間銀行不要求按時還款按揭的客戶提前還款，亦會按「還息不還本」計劃支援有困難客戶。以上這些救市措施，正是筆者一直以來的建議，港府終於聽到工商界的聲音，這些措施能否立即對整體經濟帶來幫助，仍是未知之數，但肯定是十分正面的信息，本人感到十分欣慰。



本欄多次指出，支援樓市主要是要激活地產相關的產業鏈，更重要的是要拯救陷入困境的中小企業。由於大多數的中小企業都拿物業向銀行貸款，近年來年率急升，企業的供樓負擔變得越來越沉重，加上物業價格大跌，銀行基於金管局的指引要求和自身的風險評估，對客戶的要求愈來愈嚴謹，這樣變相令企業雪上加霜，造成更多「人踩人」的負面骨牌效應。

過去幾年，疫情嚴重打擊香港經濟，引致本港的經濟支柱，即金融股市、地產樓市交易量萎縮，零售、飲食、酒店、旅遊等行業也是百上加斤，今天中小企業負債累累，已到無力償還地步。港府這些救市政策，尤其是全面撤銷樓市辣招的措施，猶如及時雨一樣，向樓市撒下甘露，成交量大幅增加，不少行業立即受惠，對香港經濟是百利無一害。

成交量升價不升 經濟向好無炒風

撤辣剛剛一個月，新樓成交量突破4000宗，相當於去年全年的4成多，非常熾熱。不過大家無須太擔心，成交急增並沒有引起炒風再現，這一點從確認人成交個案極少就能看出。原因是價格短期內仍然沒有大幅上調的條件，這一輪地產商仍然需要銷耗大量的存貨，去年的2萬個庫存，加上今年落成的2.2萬個新增單位，還有明年的2.6萬個供應，未來3至4年總共有逾11萬個新盤有待消化。可以說未來的香港，無論公營和私營房屋，均有海量供應，從振興經濟的角度看，可謂「不怕買家多，就怕你不來。」

當然，過去一個月4000宗成交是罕見例子，源於累積多年的購買力爆發所致，這種情況不會長期維持。筆者認為3個月之後，如果能夠保持每個月有2000宗左右的新盤成交就非常好了。那麼怎樣繼續創造更多的交投，讓市場健康平穩發展，地產商擔當起重大角色，繼將軍澳大型新盤低價推售後，近日港島南區港鐵上蓋的黃金樓盤，也採取貨如輪轉的方式，以低於市價的策略推盤，這種簿利多銷，甚至「蝕少當賺」的策略，讓筆者十分欣賞。

大型地產商的銷售策略和定價部署，直接左右香港未來的樓價走勢，看得出他們對後市仍然十分審慎。香港經濟正處於重大的轉折點，地緣政治因素加上疲弱的內部經濟狀況，使港府必須大刀闊斧推動各項政策來救市撐企業。如今無論股市還是樓市均出現好淡爭持局面，有人看好有人看差，有人沽貨也有人接貨，有一點我們必須對香港有信心，就是香港擁有「一國兩制」的獨特地位和優勢，一定能夠保持國際金融中心的地位長期不變，因為有強大的國家作為後盾。正如全面撤辣後，香港的樓市變成14億人口的市場，將來會有更多的優才專才進入，這些優秀人才將與我們共同創造美好城市，香港就是這樣一個多元包容的國際大都會。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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