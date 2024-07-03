粉嶺靚裝新居屋330萬沽 原業主買入3年即賺85萬、升值36%｜多圖
撰文：李明珠
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樓市低迷，不少近年入伙的私樓屋苑出現「價崩」情況，不過新晉居屋仍有一定承接力。粉嶺及上水區本月暫錄約8宗二手居屋成交，其中粉嶺山麗苑最新以未補地價330萬元沽出一伙兩房單位，呎價7,158元。原業主持貨3年，帳面獲利84.6萬元離場，升值超過三成半。
中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，該單位為山麗苑松山閣高層3室，實用面積447平方呎，兩房間隔。
據悉，原業主育有2名子女，由於小朋友逐漸長大，居住空間不足於是決定換樓。單位原先叫價約330萬元，最新獲新買家議價後以白居二價320萬元易手，折合呎價7,158元。
↓↓山麗苑松山閣高層3室↓↓
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持貨3年帳賺85萬
代理透露，新買家為上車客，見單位裝修新穎，間隔合用，即決定入市單位作自住之用。
原業主於2021年以約235.4萬元購入上址，持貨3年轉售帳面獲利約84.6萬元，期内升值約36%。
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