炒家睇錯市 摸貨唔成520萬急沽大埔新達廣場 4個月倒蝕26萬走！
撰文：李明珠
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政府宣佈撤辣後樓市一度出現「小陽春」，惟近期樓價已蒸發當時所有升幅。有投資者睇錯時機，短炒失利蝕讓離場。大埔新達廣場一伙兩房單位新近以520萬元沽出，呎價11,183元。原業主4個月前入市，曾試圖「摸貨」放售，最終帳面虧蝕26萬元離場，蝕幅約4.8%。
曾「摸貨」放售叫高超過「半球」
市場消息指，該單位位處新達廣場6座頂層單位，實用面積465平方呎，兩房間隔。據悉，該名炒家業主於3月以546萬元購入單位後，曾於4月以確認人身份叫價598萬元「摸貨」放售，叫高「半球」，惟單位一直未獲承接。
直至5月該名炒家業主最終正式上會，並完成交易收樓，而在近日卻要減價至520萬元沽貨，累減78萬元，折合呎價11,183元。
↓↓新達廣場6座頂層單位↓↓
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短炒失敗帳蝕26萬元
根據恒生及中銀網上物業估價顯示，單位估值約578萬元及637萬元，即是次成交價較銀行估價低約10%至18%。
原業主於今年3月初以546萬元入市，持貨4個月短炒帳面蝕讓26萬元，單位貶值4.8%。
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