假如樓價再跌？　依然有危有機　能掌握明天會更好！｜汪敦敬

假如香港樓價再跌會如何？如果樓價再出現具規模的下跌，即超過10%左右的非微調式下跌會怎樣？到了那時候可能更加沒有人願意去投地發展了！



因為建築材料成本的通脹一直都比其他民生項目高得多！除非美國息口實踐大減，否則發展商的成本不輕，地價很大機會就要歸零了！香港政府的財政狀況就要面對財赤，而且是相當難解決的財赤！

如果當年逆週期措施是因為市場過份暢旺的時候所以出「辣招」，令市場冷靜一點，那同一道理，是否在市場過靜的時候就應該以逆週期措施出「甜招」令市場可正常暢順一點？

（蘇煒然攝）

如果樓價下跌，私樓細單位收租回報率將可能高過定期息口！對我輩「收租佬」來說更加有利！是好消息！亦會更多人「入行」！另外，未來會有更多內地人出來買樓，對他們來說香港樓價「平到嘔」！

而事實上，現在香港人口正在騰籠換鳥中！我認為香港人不需要過份擔心，而大多數人都認為樓價已經跌到差不多，問題只是甚麼訊息出現令到人起動實踐置業而已，我同意眼前樓價是有機會再跌多一至兩回，有機會短期內「跌過龍」，或許「跌過龍」亦是樓價反彈回復的其中一個先兆，香港明天會更好！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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