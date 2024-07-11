油塘「蝕讓之城」一房420萬蝕沽 五年前一手貨貶值近4成
撰文：李明珠
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樓價回落，半新盤成蝕讓重災區。油塘海傲灣錄本月首宗成交，一伙一房單位最新以420萬元沽出，呎價14,433元。原業主5年前一手買入單位帳面蝕讓239.5萬元離場，蝕幅高近4成。
中原地產東九龍首席分區營業經理洪金興表示，該單位為海傲灣2座高層J室，實用面積291平方呎，一房間隔，設開放式廚房，景觀開揚。單位最初叫價450萬元放盤，最新獲議價以420萬元沽出，降價30萬元，折合呎價14,433元。
過去近2年二手成交全紅
翻查資料，屋苑過去近2年的二手成交均為蝕讓個案，蝕幅由7%至39%不等。而屋苑則於2019年落成入伙，當年平均呎價逾2萬元。
原業主則於2019年6月以659.5萬元一手買入單位，持貨約5年，是次沽貨帳面虧損239.5萬元，單位期内貶值36%。
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