港大生擲20.4萬年租薄扶林開放式 呎租81元、創屋苑近1年新高
撰文：李明珠
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大學附近屋苑租務需求強勁，租金持續攀升。西半山63 Pokfulam一伙開放式單位，最新以月租1.7萬元租出，呎租達81元，創近一年新高。
中原地產寶翠園第二分行分區營業經理柳志明表示， 該單位為1座中高層E室，實用面積209平方呎，開放式間隔，向南，望香港大學及山景。租客為港大學生，業主最初月租叫價1.75萬元，但見租客可即時起租及預繳一年租，遂同意減價500元以1.7萬元租出，折合呎租達81元。是次成交呎租創屋苑近1年新高。
享2.6厘租金回報
代理指，受惠於非本地生學額增加，大學附近屋苑租務需求上升，屋苑本月暫錄17宗租賃成交，平均每日逾1宗。
業主於2018年3月以787萬元購入單位，持貨6年，現享2.6厘租金回報。
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