大圍柏傲莊三房1369萬沽　業主一手買入帳蝕兩球、4年新樓貶值12%

樓價回落，早年高位入市的業主需蝕讓離場。大圍柏傲莊本月暫錄2宗成交，當中一伙三房單位最新以1,368.8萬易手，呎價19,838元。原業主4年前一手買入單位帳蝕193.2萬元離場，單位貶值逾一成。



中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，該單位為7A座高層B室，實用面積690平方呎，三房連套房間隔，座向東南，享山景。單位原先叫價約1,690萬元放盤，最新獲新買家議價以1,368.8萬元承接自用，折合呎價約19,838元。

4年前一手買入帳蝕近200萬

資料顯示，屋苑近期平均成交呎價為20,540元，是次單位呎價較市價略低3.4%。原業主則於2020年以1,562萬元一手購入單位，持貨4年，現轉手帳面蝕讓193.2萬元，單位期内貶值約12.4%。

大圍站上蓋柏傲莊。（盧翊銘攝）