天水圍居屋340萬沽 業主止賺逾260萬離場、返內地退休
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場疲弱，天水圍居屋天盛苑有業主部署回內地退休，賣樓套現止賺離場，持貨24年帳面獲利約逾260萬元。
祥益地產高級分行經理林家倫表示，是次成交為天水圍天盛苑G座中層5室，實用面積517呎，屬兩房間隔。
據知，原業主部署回內地退休，有意賣樓套現，故願意增加議幅。經雙方議價後業主同意減價30萬，終成功以未補地價340萬元沽出，呎價6,576元。
持貨24年 單位升值逾3.6倍
據知，新買家為區內綠表客，主要鍾情屋苑鄰近鐵路站，交通方便，決定入市自住。
至於，原業主於2000年以約未補地價73.2萬元購入單位，持貨至今24年，是次轉手帳面獲利約266.8萬元，單位期內升值逾3.6倍。
深井複式樓王3280萬沽、12年帳蝕五球 同呢位影后係鄰居？｜多圖兩年7度劈價逾「兩球」賣樓 清水灣半島三房745萬蝕沽｜多圖六百呎海景隱世度假屋「1字頭」開拍 呎價僅1990蚊、平市價一半元朗蝶翠峰兩房407萬沽 創屋苑今年新低 上手16年帳賺逾兩球半香港繁花仍似錦 長遠投資更嬌人｜汪敦敬新盤戰報｜瓏珀山7周內累沽60伙 星凱 ‧ 堤岸1278萬沽三房