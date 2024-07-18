東涌罕有特色戶逆市反升！水藍天洋房3180萬沽、重返2019年高位
撰文：李明珠
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樓價於低位徘徊，不過部分特色單位因供應罕有，價格逆市反升。東涌藍天海岸2期一伙洋房最新以3,180萬元沽出，呎價18,521元，呎價屋苑創近年新高，更逼近2019年歷史高位。
美聯物業分行客戶經理林尚謙表示，該單位為藍天海岸2期水藍天單號洋房，實用面積1,717平方呎，屬三房間隔，連約773平方呎花園及783平方呎天台。
原業主早於2021年放盤，當時叫價3,500萬元，最新成功以3,180萬元成交，累減320萬元，折合呎價約18,521元。
呎價創近年新高、逼近2019年高位
資料顯示，屋苑近年同類洋房只有3宗二手成交，售價由2,800萬至3,008萬不等，即是次成交價較同類高出5.7%至13.6%。另外，是次成交呎價亦創全屋苑所有單位近3年新高，接近2019年高位。
有代理指，區內洋房供應不多，現時全區僅有7個二手放盤。原業主於2010年以約1,820萬元購入，持貨14年，是次轉手帳面獲利1,360萬元離場。
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