西貢逸瓏園花園戶850萬沽 高估價逾9% 上手仍帳蝕近兩球離場
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，市場湧現蝕讓成交。西貢逸瓏園一伙花園特色戶以850萬元沽出，較約8年前帳面貶值19%。
世紀21營業董事廖振雄表示，是次成交為西貢逸瓏園第1座地下層B室，實用面積667平方呎，連157平方呎花園，可望內園景。單位新近以850萬元沽出，呎價12,744元。
上手持貨近8年轉手帳蝕近兩球
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為791萬元，而恒生估價則為779萬元。即最新成交價較估價高出7.5%至9.1%。
據知，原業主於2015年12月以1,049萬元買入，持貨近8年至今，是次轉手帳面蝕讓199萬元，單位期內貶值19%。
成交疏落 過去一年僅錄3宗二手買賣
連同上述成交，參考逸瓏園過去一年，即由2023年8月至今，僅錄3宗二手買賣，當中有兩宗需要帳面損手，帳面蝕幅分別為8%及19%，至於餘下的一宗成交即帳面賺7%離場。
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