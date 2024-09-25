西半山「12按」銀主豪宅3468萬劈價沽　呎價跌穿2萬　創12年新低

銀主盤積存量高企，銀主大幅劈價沽貨。西半山羅便臣道31號一伙曾涉及12次按揭貸款的多按銀主盤，早前叫價4,500萬元推出市場放售後，最新劈價至3,468萬元沽出，呎價19,828元，為屋苑12年以來首次跌穿2萬元關口。不過單位於早年買入，是次轉手單位仍升值488.7萬元或16.4%。



市場消息指，上述單位為羅便臣道31號中層B室，實用面積1,749平方呎，屬四房間隔，望開揚城市景。屬銀主盤。據悉，單位早前遭財務公司沒收後，於今年4月曾叫價4,500萬元連車位放盤，最新成功減價至3,468萬元沽出，呎價19,828元，為屋苑自2012年以來首次跌穿2萬元關口，創12年新低。

據網上銀行估價資料，如恒生及滙豐就上址估價為4,775萬元，最新較估價低1,307萬元或27.3%。

↓↓羅便臣道31號中層B室↓↓

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曾半年內借四按、五按、六按

資料顯示，連同「一按」計算，上述單位於2008年至2020年間，先後出現最少12次抵押紀錄，期間業主有借有還，不過在2017年3月至9月期間，一度承做「四按」、「五按」、「六按」。

及後在2019年2月及2020年3月亦出現兩次大額抵押紀錄，涉及金額分別為3,000萬及4,000萬元的貸款，最終無力償還貸款而淪為銀主盤。

↓↓羅便臣道31號中層B室↓↓

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2008年買入帳賺488.7萬

上述單位由公司名義持有，該公司於2008年以2,979.25萬元購入上址，歷經16年後轉售，單位仍升值488.7萬元或16.4%。