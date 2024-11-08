馬鞍山私樓靚裝三房978萬沽　呎價唔使9千　慈母為近學校寧蝕3成

市場憧憬再減息，買家入市信心增強。馬鞍山帝琴灣本月連錄2宗成交，其中一伙三房單位最新連車位以978萬元沽出，呎價約8,670元。原業主於2022年入市，持貨僅2年，帳面勁蝕387萬元，蝕幅近3成。



美聯物業助理區域經理陳少鴻表示，該單位為帝琴灣凱琴居2座中高層B室，實用面積約1,128平方呎，三房套連工人套間隔。據悉，原業主為了方便小朋友上學，決定搬到港島區居住，早前叫價1,150萬元放售。其後獲得區内用家洽詢，新買家認為樓價有力進一步回升，故議價後以978萬元連車位承接，折合呎價約8,670元。

翻新裝修費60萬、主人房設弧形落地大玻璃窗

據放盤圖片可見，單位裝修新淨，據悉，原業主買入後花費約60萬元翻新。主人房更設有弧形落地大玻璃窗，窗外景色開揚。

↓↓帝琴灣凱琴居2座中高層B室↓↓

單位外望景觀。（代理相片）

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2022年買入價1365萬 兩年勁蝕近3成

資料顯示，撇除特殊成交個案，是次單位成交呎價約8,670元，創屋苑近年新低。

原業主於2022年以1,365萬元購入單位，持貨僅兩年，轉手帳面蝕讓387萬元，期内貶值28%。