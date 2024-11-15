大圍半新盤又見血！一房銀主盤450萬蝕沽　屋苑今年全數蝕逾3成走

蝕讓潮持續，部分半新盤頻錄大幅蝕讓個案，淪為蝕讓之城。大圍薈蕎一伙一房銀主盤最新以450萬元沽出，呎價11,568元。原業主於6年前一手買入，帳面勁蝕276.2萬元，樓價蒸發近4成。



利嘉閣地產高級分區董事馮澤源表示，該單位為薈蕎1翼低層A5室，實用面積389平方呎，一房間隔。單位早前淪為銀主盤後，銀主隨即於7月叫價500萬元放盤。近日獲新買家議價以450萬元易手，減價50萬元，折合呎價11,568元。

↓↓薈蕎1翼低層A5室↓↓

今年所有二手成交均蝕超過3成

薈蕎由2018年起入伙，近年頻密錄得二手蝕讓個案。資料顯示，屋苑過去3年超過9成的二手成交均屬蝕讓，蝕幅由1%至43%不等。而今年更錄得6宗二手成交，蝕幅均超過3成。

原業主於2018年2月以726.2萬元一手價購入，早前變成銀主盤，單位6年間帳面損失276.2萬元，期內貶值38%。