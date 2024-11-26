孝順女為住近爸爸　3小時連睇6個放盤　490萬買新葵芳花園蝕讓貨

二手市場疲弱，有孝順女為住近爸爸，決定3小時連睇6個放盤，終以490萬元買新葵芳花園兩房戶，呎價11807元。至於上手業主持貨3年轉手，帳面蝕讓174萬元離場。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為新葵芳花園A座中高層7室，實用面積415平方呎，兩房間隔，可遠望海景。 單位最初以580萬元叫價放盤，近日下調至538萬元即獲買家洽購。

提議先付1000元訂金 終490萬入市

許偉業透露，買家得知業主急於沽貨，遂大膽還價480萬元，因未有準備，示意可先付1000元訂金，簽約後再補回定金。惟原業主還價500萬元，終雙方各自讓步以490萬元成交，呎價11807元。

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孝順女3小時連睇6個放盤

至於，新買家為一名孝順女，為方便探望居於葵涌的爸爸，決定搬到附近。過往一直有留意新葵芳花園，又見對上一兩個月屋苑高層遠海景單位造價仍要逾500萬元，惟近期樓價有下調空間，日前於3小時內連睇6個放盤即作決定，承接上址。

據悉，原業主於2021年2月以664萬元購入單位，持貨3年，是次轉手帳面蝕讓174萬元，單位期內貶值約26%。