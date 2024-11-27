柴灣兩房居屋補地價298萬沽　呎價7千蚊　月供唔使1萬平過租

息口下降，供樓負擔減少，吸引買家加快入市。柴灣居屋山翠苑一伙兩房單位最新以補地價298萬元沽出，呎價7,863元，低市價約1成。



中原地產分行副區域營業經理鄭俊輝表示，上述單位為柴灣居屋山翠苑D座低層4室，實用面積379平方呎，兩房間隔，雖位處低層但景觀開揚。據知，單位已補地價，早前亦以叫價310萬元放盤後獲新買家洽詢。

同類型月租1.2萬 新買家：供平過租

新買家為同屋苑租客，認為現時「供平過租」，若以7成按揭及30年年期計算，上址每月供款不足1萬元，較同類型單位市值月租1.2萬元少。加上見單位景觀開揚，遂還價以298萬元承接，折合呎價7,863元。

柴灣居屋山翠苑。

低市價逾1成放售

資料顯示，屋苑近期平均二手成交呎價為8,824元，即是次單位呎價較市價低出約11%。

原業主於1978年以11萬元一手買入上址，其後1996年曾作內部轉讓，持貨約46年，是次沽貨帳面獲利287萬元，單位升值逾26倍。