收租客減磅　1900萬蝕賣烏溪沙峻源四房　3年前一手貨狂貶四成

半新盤再錄大額蝕讓。馬鞍山烏溪沙峻源一伙四房單位最新以1,900萬元沽出，呎價11,860元，創屋苑新低。原業主於3年前一手買入，帳面勁蝕1,320萬元離場，蝕幅高達41%，樓價大幅蒸發。



世紀21分行經理張翠珊表示，該單位為峻源1座低層B室，實用面積1,602平方呎，屬四房兩廳間隔，座向東北，望海景。據悉，單位原用作收租，原業主因有意減磅，叫價3,300萬元放售單位。放盤8個月，近日終獲新買家至1,900萬元成交，劈價1,400萬元，累減逾四成，折合呎價11,860元。

↓↓峻源1座低層B室↓↓

持貨3年勁蝕逾4成

資料顯示，屋苑於2019年入伙，樓齡約5年。近年二手成交稀少，僅錄約5宗成交，是次單位呎價創屋苑歷史新低。

原業主於2021年1月以3,220萬元購入單位，持貨3年轉手，帳面虧蝕1,320萬元，單位期內大幅跌價41%。