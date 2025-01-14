投資老手320萬短炒大圍金獅花園一房　3個月快賺50萬、炒高近兩成

市況輕微回暖，市場再錄短炒獲利個案。大圍金獅花園一伙一房單位最新以320萬元沽出，呎價12,308元。原業主於去年10月買入單位，持貨短短3個月，帳面獲利50萬元離場，賺幅接近2成。



市場消息指，該單位為大圍金獅花園E座金輝閣高層6室，實用面積260平方呎，一房間隔。原業主於本月初放盤，叫價338萬元。最新於近日獲買家議價以320萬元承接自用，折合呎價12,308元。

持貨3個月炒貴19%

資料顯示，屋苑對上一宗同類戶成交為F座低層2室，實用面積及間隔相同，於月初以275萬元易手。即是次單位造價較近期同類高出約16%。

據悉，原業主為資深投資者，因看中單位有短炒潛力，於去年10月以270萬元購入。現持貨僅3個月轉手，帳面獲利50萬元，短時間内炒貴19%。