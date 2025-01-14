投資老手320萬短炒大圍金獅花園一房 3個月快賺50萬、炒高近兩成
撰文：李明珠
出版：更新：
市況輕微回暖，市場再錄短炒獲利個案。大圍金獅花園一伙一房單位最新以320萬元沽出，呎價12,308元。原業主於去年10月買入單位，持貨短短3個月，帳面獲利50萬元離場，賺幅接近2成。
市場消息指，該單位為大圍金獅花園E座金輝閣高層6室，實用面積260平方呎，一房間隔。原業主於本月初放盤，叫價338萬元。最新於近日獲買家議價以320萬元承接自用，折合呎價12,308元。
持貨3個月炒貴19%
資料顯示，屋苑對上一宗同類戶成交為F座低層2室，實用面積及間隔相同，於月初以275萬元易手。即是次單位造價較近期同類高出約16%。
據悉，原業主為資深投資者，因看中單位有短炒潛力，於去年10月以270萬元購入。現持貨僅3個月轉手，帳面獲利50萬元，短時間内炒貴19%。
西貢清水灣道887號海景獨立別墅放售 估值1.48億、呎價3.28萬入伙3年綠置居罕現銀主盤 柴灣蝶翠苑200萬推拍 首期10萬買一房藍田麗港城開齋 三房天台戶805萬蝕沽 一個缺陷5年貶值18%十大屋苑周末僅錄2宗成交 創48周新低 康怡連續4個周末「捧蛋」金融海嘯貨大賺！翠擁華庭三房798萬沽 業主持貨16年升約1.2倍同區客一原因斥425萬租轉買購荃灣立坊1房 原業主7年蝕58.8萬