內地專才678萬入市白石角雲滙兩房戶　業主5年慘蝕逾兩球

農曆新年臨近，部分放盤業主止蝕離場。大埔白石角雲滙一伙兩房單位獲內地專才垂青，最新以678萬元成交，呎價約13,533元。原業主持貨5年，帳面慘輸逾兩球離場。



美聯物業分行營業經理蔡潔雯表示，成交單位雲滙1座低層B5室，實用面積501平方呎，屬兩房加儲物室設計。據悉，單位早前以715萬元放售，獲內地專才客洽購，鍾情屋苑環境，逐議價後以678萬元承接，實用呎價約13,533元。

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為8座高層A2室，面積間隔相同，於去年12月以808萬元沽出，呎價16,128元，即上述單位呎價較同類型單位低約16%。

成交單位雲滙1座低層B5室，實用面積501平方呎，屬兩房加儲物室設計。（代理提供）

2019年買入價970萬 帳蝕逾229萬

至於，原業主於2019年以約907萬元購入，持貨近5年，是次轉手帳面蝕逾229萬元，蝕幅約25%。