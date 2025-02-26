大埔區議員梅政雄財案前率先入市 2298萬買大埔康樂園洋房
撰文：李明珠
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財政預算案前夕，投資者趁機入市。大埔康樂園一伙洋房最新連租約以2,298萬沽出，呎價14,398元。據悉，新買家為大埔區區議員梅政雄。
市場消息表示，上述單位為康樂園10街雙號屋，實用面積1,596平方呎，四房間隔，連約1,775平方呎花園。單位早前叫價2,800萬元連租約放盤，近日獲投資客在無睇樓的情況下洽購，最終議價至2,298萬元沽出，折合呎價約14,398元。
資料顯示，新買家登記姓名為梅政雄，與大埔區議會議員同名，料為同一人。
洋房現時月租5.8萬 新買家料享租金回報3厘
代理指，單位現有租客，每月租金約5.8萬元，按成交價計算，租金回報約3厘。
原業主則早於1998年以880萬元買入單位，持貨17年，是次沽貨帳面獲利1,418萬元，單位期内升值1.6倍。
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