原業主收租5年　財案後655萬轉手將軍澳中心兩房　帳面蝕讓135萬

新一份財案公佈後，部分市民置業意慾增加。將軍澳中心一伙兩房單位最新以655萬元連租約沽出，呎價約14,086元。原業主於5年前買入作收租用途，現轉手帳面蝕讓135萬元離場，單位貶值17%。



美聯物業分行區域經理黃少明表示，該單位為將軍澳中心二期2座低層H室，實用面積約465平方呎，屬兩房間隔。原業主最初叫價690萬元放盤，放盤約1個月後主動減價至665萬元，最終於財案公佈後獲買家議價以655萬元成交，折合呎價約14,086元。

↓↓將軍澳中心二期2座低層H室↓↓

收租5年、帳蝕135萬放盤

代理指，該屋苑本月暫錄2宗成交，平均實用呎價約13,389元。是次單位呎較屋苑近期市價略高5%。

原業主於2020年5月以790萬元買入單位，其後一直將單位出租，持貨約5年，是次轉手帳面蝕讓135萬元，單位期內貶值17.1%。