荃灣綠楊新邨兩房「炒燶」　炒家470萬急沽止蝕　四個月實輸60萬

近期短炒個案增多，不過部分投資者需要蝕讓離場。荃灣綠楊新邨一伙兩房戶最新以470萬元沽出，呎價10,562元。原業主於去年10月以510萬元買入單位，持貨僅4個月，帳面損失40萬元，蝕幅約8%。連使費計算，料需實蝕60萬元或12%離場。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，該單位為綠楊新邨P座高層6室，實用面積445平方呎，兩房間隔，景觀開揚，座數位置近港鐵站。據悉，原業主為投資者，於月初叫價520萬元放盤，隨即獲上車客洽詢。雙方經議價後最終以470萬元成交，累減50萬元，折合呎價10,562元。

荃灣綠楊新邨。

買入4個月離場實蝕60萬

資料顯示，屋苑近期錄得一宗同類成交，單位為F座高層7室，同屬實用面積455平方呎的兩房單位，於上月以530萬元沽出；即是次單位造價較近期同類低出約9%。

原業主於2024年10月以510萬元買入，持貨僅4個月轉手，帳面蝕讓40萬元，單位短時間内貶值8%。若連印花稅等買賣成本計算，需額外繳付至少20萬元使費，合共實蝕約60萬元或12%離場。