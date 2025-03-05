買家抽唔中元朗新盤 290萬轉投附近尚悅．方一房 一手貨貶值3成
撰文：李明珠
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一手新盤持續以低價推售，吸引不少購買力，部分準買家未能中籤，隨即轉投二手市場。元朗尚悅．方一伙一房單位，最新以290萬元沽出，呎價約10,035元。原業主於8年前一手買入單位，帳面蝕讓105.3萬元離場，蝕幅高達26%。
利嘉閣地產助理分區經理吳紫旭表示，該單位為元朗尚悅．方中層E室，實用面積約289平方呎，一房連開放式廚房間隔，望園景。據悉，新買家為上車客，原本計劃購入元朗新盤自住，惟未能中籤，失落新盤「心頭好」。其後見是次單位位處鄰近，間隔亦合用，最終決定以290萬元承接，折合呎價約10,035元。
一手買入8年貶值近3成
資料顯示，屋苑近年二手成交個案不多，對上一宗為6樓B室，實用面積211平方呎，開放式間隔，於2023年以300萬元成交，呎價14,218元。即是次單位呎價較2年前水平下跌29%。
原業主於2017年以約395.3萬元一手買入單位，持貨8年轉手，帳面蝕讓105.3萬元離場，單位期内貶值逾26%。
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