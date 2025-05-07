馬鞍山嵐岸兩房560萬低水沽 業主劈價14% 仍「袋」三球離場
撰文：李煥好
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近年樓價下調，但有持貨期長的業主仍能「企穩」。馬鞍山嵐岸一伙兩房單位以650萬元放盤，放盤十個月期間劈價90萬元，終以560萬元沽出，呎價11,290元。雖單位減幅達13.8%，但原業主帳面仍大賺三球。
世紀21奇豐物業區域經理趙詠欣表示，上述成交單位為馬鞍山嵐岸7座低層E室，實用面積496平方呎，屬兩房兩廳間隔，座向東南望山景。
劈價14% 平銀行估價最多8.8%
據悉，單位原叫價650萬元，放盤10個月後業主劈價90萬元，終以560萬元獲買家承接，減幅達13.8%，呎價11,290元。另據網上銀行對該物業估價，恒生網上估價為609萬元，而中銀估價為614萬元，即單位最新成交價較銀行估價平約8.1%至8.8%。
長情業主持貨18年 升值1.2倍
代理透露，原業主於2006年12月以255萬元購入上述單位，持貨18年至今易手，帳面獲利305萬元，單位期內升值1.2倍。
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