業主趕移民 三球低價平賣屯門429呎兩房私樓 呎價唔使7千
撰文：李明珠
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二手市場氣氛好轉，部分業主加快放售步伐。屯門翠林花園一伙兩房單位最新以300萬元沽出，呎價僅6,993元，低市價兩成。原業主早於1989年一手買入單位，持貨36年因此仍能帳面獲利251萬元，單位升值5.1倍。
中原地產高級分區營業經理鍾宏遠表示，該單位為翠林花園C座低層6室，實用面積429平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價350萬元放盤，並獲區內租客垂青。由於業主即將移民，有意快速出售單位，因此願意提供更大這讓。最終經雙方議價後單位以300萬元成交，折合呎價僅6,993元。
因移民低市價2成出售
代理指，屋苑本月有一宗同類成交，成交價為370萬元，即是次單位低近期同類市價約2成，更貼近區内居屋價格水平。
原業主於1989年以49萬元一手買入單位，持貨36年，最新即使以低市價沽貨，帳面仍然獲利251萬元，單位期內升值5.1倍。
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