天水圍嘉湖山莊周末錄6宗成交　創兩年同期新高　三房戶420萬蝕沽

息口回落，買家入市意欲提升，推動樓市交投加快。藍籌屋苑之一的天水圍嘉湖山莊於剛過去的周末連錄6宗成交，創下約兩年來的同期新高。當中一伙三房單位最新以420萬元沽出，呎價7,692元。原業主於8年前買入單位，帳面蝕讓46萬元離場。



中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，該單位為嘉湖山莊麗湖居4座高層C室，實用面積546平方呎，三房間隔，向西南。原業主近日叫價456萬元推出放售，放盤短短10日即獲買家洽詢。最終經議價後成功以420萬元沽出，減價36萬元，折合呎價7,692元。

周末成交量創2年同期新高

代理表示，屋苑於本月暫已錄得13宗成交，隨著大市回穩，預計全月成交有望超越上月26宗的紀錄。另外，屋苑亦於剛過去的周末連錄6宗成交，創下約兩年來的同期新高。

原業主於2017年4月以466萬元購入單位，持貨約8年，是次沽貨帳面蝕讓46萬元，單位期內貶值約1成。