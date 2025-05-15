深圳富豪陳紅天家族再錄銀主盤 中半山嘉富麗苑開價6300萬｜多圖
撰文：蔡偉南
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由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天家族持有的中半山嘉富麗苑豪宅，淪為銀主盤，新近透過拍賣行推出，開價6,300萬元，呎價約26,831元。
上述單位為中半山嘉富麗苑1座11樓B室連一個車位，實用面積約2,348平方呎，四房間隔。該單位將於本月28日透過忠誠拍賣行推出。
原由陳紅天及其妻子聯名持有 1996年買入價2900萬
資料顯示，上述單位原由祥祺集團主席陳紅天及其妻子陳姚麗妮，在1996年透過聯名形式以約2,900萬元購入。其後在2015年內部轉讓予其兒子、祥祺集團副總裁陳鵬宇，當時作價6,000萬元。
如參考近期市場成交，嘉富麗苑1座中層A室，面積同為約2,348平方呎，3月份連一個車位以約6,688萬元沽出，呎價約28,484元。
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